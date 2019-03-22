مدرب نيوكاسل السابق متهم بإهانة لاعبيه

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم، يونايتد بيتر بيردسلي المدرب السابق لفريق تحت 23 عاما في نيوكاسل بتوجيه إهانات وألفاظ مسيئة لناشئي النادي.



وقال الاتحاد في بيان: "بيتر بيردسلي متهم بارتكاب ثلاثة انتهاكات للوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تلقى الاتحاد مزاعم بأن بيردسلي استخدم كلمات مسيئة تجاه لاعبي نادي نيوكاسل يونايتد، وهو ما يتعارض مع اللوائح".



وأضاف البيان: "هناك إدعاء آخر بأن هذه الكلمات كانت تمثل أيضًا انتهاكًا شديدًا للقواعد المنصوص عليها، لأنها تضمنت إشارة إلى العرق أو اللون أو الدين أو الأصل أو الجنسية".



خضع بيردسلي الذي غادر نيوكاسل في وقت سابق هذا الشهر، لإيقاف منذ يناير 2018، بعد اتهامه بالتنمر ضد لاعب الوسط المغربي الأصل ياسين بن المهني (22 عامًا) في ذلك الوقت.