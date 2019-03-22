السودان يخسر 1 - 4 أمام غينيا الاستوائية في تصفيات الأمم الإفريقية

خسر المنتخب السوداني الأول لكرة القدم بنتيجة (1 - 4) أمام ضيفه منتخب غينيا الاستوائية في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "الهلال"، في إطار مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من العام الجاري.



تقدم المهاجم محمد طاهر للمنتخب السوداني بهدف مبكر في الدقيقة 15، لكن إيمليو إنسوي سجل ثنائية لمنتخب غينيا الاستوائية في الدقيقتين 19 و36، وأضاف زميله بابلو جانيت الهدف الثالث في الدقيقة 50، وبيدرو أوباميانج الهدف الرابع في الدقيقة 85.



وارتفع رصيد غينيا الاستوائية بهذا الفوز إلى 6 نقاط تحتل بها المركز الثالث في المجموعة.. بينما تجمد رصيد السودان عند 3 نقاط في المركز الرابع، وذلك قبيل مواجهة الغد بين منتخبي السنغال ومدغشقر صاحبي المركزين الأول والثاني برصيد 13 نقطة و10 نقاط على التوالي، واللذين حسما تأهلهما قبل الجولة الأخيرة.