حسن راتب يكتب: عقول العرب وإفريقيا المتفردة

يقول الحبيب المصطفى، عليه أفضل الصلاة والسلام: «الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف»، وها هى الأرواح أراها تتلاقى وتتآلف بل وتندمج مع بعضها البعض فوق بقعة غالية من أرض الكنانة.. فى أسوان التى احتضنت الشباب من العالم العربى ومن دول القارة السمراء فى ملتقى الشباب العربى والإفريقى الذى أقيم تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.. فى أسوان التقى الجميع وانصهروا جميعًا فى بوتقة واحدة يسودها الحب والسلام ليتحول الملتقى إلى لحظة فارقة فى عمر العلاقات التاريخية التى تربط بين العالمين العربى والإفريقى، بل أصبحت أسوان أيضًا جسرًا حقيقيًا للتواصل بين الشباب العرب والأفارقة ليس هذا وحسب، بل إن تلك المناسبة خلقت حالة خاصة جدًا تشكلت ملامحها ونسجت خيوطها لحظة التلاقى التى جمعت بين روعة المكان ودقة اختيار التوقيت، فاجتمع المكان والزمان فى كيان واحد شكل لنا فى نهاية المطاف حدثًا عالميًا مهمًا سيكون له شأن عظيم فى تغيير الكثير من المفاهيم فى القريب العاجل، فقد تم تحديد توقيت انعقاد الملتقى بمنتهى الذكاء، ليصبح بحق إحدى أهم وأبرز الفعاليات التى أقيمت فى إطار الاحتفالات الرسمية بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، الذى سيستمر طوال هذا العام، كما شهد الملتقى أيضًا الإعلان بشكل رسمى أمام العالم أجمع أن أسوان قد تحولت بالفعل من مجرد محافظة مصرية فى أقصى الجنوب إلى عاصمة دائمة للشباب الإفريقى، وحاضنة لكل فكر جديد ولكل رؤى تصب فى مصلحة القارة السوداء.

لقد عاشت أسوان من قبل ردحًا من الزمان شاهد عيان على عظمة الحضارة المصرية القديمة، وعلى الرغم من ذلك، فإن ما جرى على أرضها الأسبوع الماضى سيظل يمثل حالة مفرحة جدًا تبعث فى النفس الشعور بالتفاؤل والبهجة والإحساس بأن القادم سيكون أفضل إن شاء الله، تلك الحالة عاشها بكامل تفاصيلها الشباب الذين شاركوا فى فعاليات هذا الملتقى من البلدان العربية والإفريقية، حيث شاهدهم العالم أجمع عبر وسائل الإعلام، وهم يبعثون برسائل مهمة للمجتمع الدولى، يناقشون من خلالها قضاياهم الحيوية ويطرحون رؤى وأفكارًا خارج الصندوق بعقول متفتحة وقلوب نقية يملؤها الطموح غير المحدود، وأيضًا الرغبة فى تغيير صورة الواقع والوصول بها إلى الأفضل، وتحسين المستوى العام لمجتمعاتهم بما يليق بمواطن يعيش فى القرن الواحد والعشرين، يمتلك القدرة على التعامل مع العالم المحيط به بمفردات عمل وآليات حديثة ومتطورة، ويتمتع بالحقوق المشروعة والعادلة التى تكفلها له جميع دساتير العالم ويصونها ويحميها الضمير الإنسانى.

إن تلك الحالة شديدة الروعة لم تذهب هباء، فقد ترجمها على أرض الواقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل كبير وواضح وضوح الشمس خلال لقاءاته المهمة طوال أيام انعقاد الملتقى، خاصة أنه اقترح فى هذا الشأن تحضير ورقة عمل عربية إفريقية محددة الإجراءات تستهدف فى المقام الأول مواجهة التحديات الصعبة التى تواجه القارة السمراء، ومن أجل تشكيل الصورة المستقبلية للعرب ولإفريقيا على حد سواء، وذلك من خلال وضع آلية عربية إفريقية لمكافحة الإرهاب الذى أصبح لا يمثل خطرًا على دولة بعينها، ولا على أمة محددة، بل أصبح خطرًا يهدد أمن واستقرار الإنسانية جمعاء. كما كانت للرئيس نظرة ثاقبة أيضًا بطرحه فكرة إنشاء صندوق عربى إفريقى لتطوير مشروعات محددة، خاصة تلك المتعلقة بالبنية الأساسية. فدول إفريقيا وكما هو معروف عنها تفتقد وجود بنية أساسية قوية قادرة على استيعاب الرؤى والأفكار المستقبلية التى تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى مختلف مجالات الحياة، وهو ما يتوافق مع تلك الدعوة التى انطلقت من خلال الملتقى أيضًا لإنشاء سوق عربية إفريقية مشتركة، وهو الحلم الذى ظل لسنوات يداعب عقول كل المخلصين من أبناء الأمتين العربية والإفريقية، الأمر الذى يعلى من قدر تلك الفكرة المطالبة بضرورة إنشاء صندوق تمويل عربى إفريقى مع مؤسسات التمويل الأخرى، بتكلفة مالية محددة من أجل تنفيذ مشروعات تنموية تصب فى صالح البنية الأساسية، مثل مد خطوط السكة الحديد، وإنشاء وتطوير شبكات الطرق، وإنشاء وتحديث شبكات الربط الكهربائى، مما يؤكد أهمية السعى الدءوب من أجل وضع آليات تحافظ على دولنا العربية والإفريقية، والحرص على أمنها واستقرارها. فنعمة الأمن والاستقرار فى حقيقة الأمر بمثابة تاج على رءوس الأمم لا يراه ولا يشعر به إلا الدول التى اكتوت بنار الإرهاب واحترقت بلهيب التطرف، لذا فإن الاستقرار فرصة للتجهيز الجيد لتلك المفردات التى تضمن تحقيق نقلة نوعية فى الجوانب المتعلقة بالأمن والاستقرار، وبالطبع فإن ذلك لن يتم إلا بالتنسيق مع دول الخليج العربى والاتحاد الإفريقى.

وبعيدًا عن تلك الحالة شديدة الروعة التى عاشها شباب العرب وإفريقيا طوال فترة انعقاد ملتقى الشاب العربى والإفريقى بأسوان، فإن التوصيات التى أعلنها السيد الرئيس ستظل بمثابة «أيقونة» تلك المناسبة المهمة. فقد قام الرئيس السيسى بتوجيه مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والتعليم بضرورة فتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والإفريقية، للاستفادة من بنك المعرفة المصرى، وذلك من خلال الآليات المناسبة التى تضمن بالفعل ظهور نتائج إيجابية فى هذا الشأن، وذلك نظرًا لما تمثله المعرفة من أهمية قصوى فى هذا التوقيت بالذات الذى يموج بالعديد من فوضى الأفكار.. وفى هذا الصدد أيضًا نجده قد كلف وزارة التعليم العالى بضرورة القيام بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب من أجل تأسيس مجلس يضم نخبة من المتخصصين مهمتهم خلق حالة من التعاون بين الجامعات العربية والإفريقية، ليتحول هذا المجلس المقترح إلى منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين العرب وإفريقيا.. كما تتجلى رؤى السيد الرئيس المتعلقة بالجانب الصحى فى تلك التوصية، بقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، من أجل إطلاق مبادرة مصرية تستهدف فى المقام الأول القضاء على فيروس «سى» لمليون مواطن إفريقى فى دول القارة السمراء التى تعانى من تفشى الإصابة بفيروس «سى» الذى ظل على مدى عقود طويلة ينهش فى أكباد الأشقاء بالدول الإفريقية، وبالطبع فإن تلك المبادرة ستكون فى إطار النجاح منقطع النظير الذى حققته مصر فى حربها ضد فيروس سى والذى أسفر عن نتائج كبيرة كانت محط أنظار العالم.. وفى السياق ذاته كانت هناك لفتة إنسانية أخرى بل يمكن أن نعتبرها فى قمة العطاء الإنسانى، حينما أطلق السيد الرئيس مرحلة جديدة من حملة «١٠٠ مليون صحة» للضيوف المقيمين فى مصر رافضًا إطلاق اسم اللاجئين عليهم، كما يحلو للبعض أن يصفهم.. فالرئيس يرى أن هؤلاء ضيوف فى بلدهم الثانى مصر وليسوا لاجئين، وتلك هى نظرة مصر الشقيقة الكبرى لجميع الأقطار العربية على مر العصور.. لذا فقد أراد الرئيس أن يترجم هذا التوجه بشكل حقيقى وملموس على أرض الواقع، وأكد أن من يُقِم على أرض مصر هو ضيف وليس لاجئًا.

وتستمر التوصيات ويستمر العطاء بلا حدود تجاه الأشقاء فى الدول العربية والإفريقية، فقد كلف الرئيس إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فرق عمل من الشباب العربى والإفريقى، لتولى إعداد تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربى الإفريقى فى كل المجالات، وتقديمه إلى الجهات المعنية بالدول المعنية بالأمر للبدء فى تنفيذه، كما أوصى بأن تشكل إدارة منتدى شباب العالم فريق عمل من الشباب العربى والإفريقى لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكرى والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف، وكذلك قيام إدارة منتدى شباب العالم بالإعداد والتجهيز لملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين على مبدأ أخوية وادى النيل، وفى ظل ما تشهده العلاقات بين مصر والسودان من تطور مستمر.. مع التوصية بالاهتمام بتوظيف المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعى لإزالة الصورة الذهنية الخاطئة للعلاقات الإفريقية العربية، وهى الصورة التى يرسمها الإعلام المضلل.. كما تمت التوصية أيضًا بالعمل على تمكين الشباب والمرأة لتحويل الإرادة السياسية إلى إجراءات عملية لإعدادهم وتأهيلهم عن طريق الارتقاء بالتعليم والتدريب.

لقد تحولت تلك التوصيات المهمة فى ختام ملتقى الشباب العربى والإفريقى إلى صفعة على وجه مدعى الدفاع عن حقوق الإنسان ومحترفى انتقاد الأوضاع الخاصة بالحريات فى مصر وفى بعض البلدان العربية والإفريقية، فقد لقن السيد الرئيس البشرية جمعاء دروسًا فى الدفاع عن حقوق الإنسان وتغيير مفاهيمه، خاصة أن تلك الحقوق خرجت من محدوديتها نحو آفاق أرحب، فلم تعد تقتصر على الحق فى المأكل والمشرب فقط، بل أصبحت تشمل العديد من العناصر المهمة مثل الحق فى تبادل الثقافات والأفكار، وأيضًا التعبير عن الرأى مع إتاحة الفرصة أمام خلق مناخ جيد يسمح لهم بالابتكار والإبداع، والتعرف على الحضارات الأخرى.

واللافت للنظر أن تلك التوصيات بلورت، وبشكل لا يقبل الشك، اهتمام مصر الكبير وإيمانها الحقيقى بعمقها الإفريقى التاريخى وارتباطها العقائدى بالأمة العربية، ومدى عزمها لتحقيق طفرة تنموية شاملة مترامية الأطراف تسهم فى وضع منطقة الشرق الأوسط فى مكانتها الرائدة اللائقة بها، التى بلا شك تأخرت كثيرًا عن تبوئها بسبب الصراعات الدائمة، وكثرة التحديات التى تواجه دول القارة، وعدم توحيد الرؤى حول هدف محدد.

كما عززت هذه التوصيات الاهتمام بجيل الشباب خصوصًا المبتكرين والمخترعين، بما يعود بالنفع على وضعية القارة فى المجالات الاقتصادية، كما أن الاهتمام بصحة المواطن العربى والإفريقى من شأنه خلق مناخ طيب للإبداع، فضلًا عن أنه يؤدى إلى إنجاز المهام الكبرى على أكمل وجه.

لقد توقفت طويلًا أمام مسألة مهمة بل أراها فى غاية الأهمية، وهى أن فكرة التكامل بين الجانبين العربى والإفريقى قد جاءت ضمن التوصيات الخاصة بدور المؤسسات المالية فى تدعيم التكامل العربى والإفريقى، وهنا تكمن أهمية ذلك، نظرًا لأنه منذ فترة طويلة كان قد توقف التعاون الاقتصادى على المستوى العربى فى منطقة التجارة الحرة الكبرى وعلى مستوى المشكلات التى تمر بها.

لذا فإن إفريقيا بدأت بالفعل فى قطع شوط أفضل نسبيًّا من خلال منطقة التجارة الحرة القارية والتوصية الخاصة بربط المنطقتين بعضهما ببعض، وتسريع عملية التكامل الاقتصادى، وفى نفس التوقيت فإن الدول العربية لديها قدر من التمويل الذى يلزم تنمية الدول الإفريقية، وبالطبع فإن مصر فى هذه الحالة تصبح بمثابة همزة الوصل لتحقيق هذا الأمر، مع وجود منفعة مباشرة استثمارية ستعود بالنفع على الدول العربية والخليجية.

لقد أجمع الكل على أهمية هذا الملتقى الذى أصبح بحق يمثل فرصة للتقريب بين الشباب العربى والإفريقى، والتعرف على الثقافات المختلفة، فضلًا عن أنه يؤكد دور مصر الريادى فى إفريقيا والمنطقة، وسعيها الدءوب لجمع أكبر عدد من الشباب لمناقشة قضاياهم، وطرح أفكارهم أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين، والمساهمة فى إظهار الوجه الجميل والمشرف للشباب، مع إلقاء الضوء على الدور المحورى الذى يمكن أن يقوموا به خلال السنوات المقبلة. ولن أكون مبالغًا إذا قلت إن الرئيس السيسى هو أول رئيس عربى يقوم بمثل هذه الخطوة لدعم الشباب فى العالمين العربى والإفريقى، والحق يقال فإن ذلك لم يأت من فراغ، وإنما لأنه على قناعة تامة بأن الشباب هم مستقبل القيادة فى القارة الإفريقية والعالم العربى، وقد كان هذا الملتقى بشكل حقيقى يمثل فرصة هائلة لسد الفجوة الكبيرة الموجودة حاليًا بين شباب المنطقتين، كما أنه يمثل نقلة نوعية للتقريب بين الشباب العربى والإفريقى. لذلك يجب أن تقام مثل هذه الملتقيات بشكل دورى والاستعانة بالشباب المؤثر فى دولهم، الأمر الذى يبرز أهمية هذه المؤتمرات التى تعد فرصة للتعرف على الخبرات وتجارب المشاركين فى الورش والجلسات داخل الملتقى. الشباب الإفريقى بحاجة إلى التطوير من خلال تغيير أنظمة التعليم، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى المدارس حتى لا يقع الشباب فى نفس الأخطاء التى كانت موجودة فى السابق. حيث يجب على الشباب أن يكونوا على دراية كاملة بجميع الثروات الموجودة فى الدول الإفريقية، كما أن شباب إفريقيا فى حاجة ماسة إلى مثل هذا الملتقيات للتعارف وتبادل الخبرات والتعرف على المشاكل التى تواجه الشباب. إن نهضة الأمم والمجتمعات تأتى دائمًا بالمبادرات التى تحمل فى طياتها خبرة الإدارة والإبداع، ومنها مبادرة الرئيس السيسى بنقل خبرة الجانب المصرى لمعالجة مشكلة فيروس «سى» التى كانت تمثل بالنسبة لمصر وباء صحيًا يصيب قطاعًا كبيرًا من المجتمع، وهى المشكلة التى حظيت باحترام العالم أجمع، وعلى وجه الخصوص منظمة الصحة العالمية. أن هذه المبادرة نموذج يحتذى به فى مواجهة المشكلات العضال، كما أن نقل هذه الخبرة بهذه الكفاءة إلى إفريقيا، يمثل نقلة نوعية فى الريادة المصرية داخل القارة السمراء.

كما سيسجل التاريخ لمصر ولزعيمها هذه المبادرة النبيلة التى تستهدف فى المقام الأول علاج مليون مريض إفريقى من فيروس «سى».



