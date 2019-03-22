نجاة مفتي باكستان من محاولة اغتياله بمدينة كراتشي

نجا مفتي باكستان، محمد تقي عثماني، اليوم الجمعة، من محاولة لاغتياله في مدينة كراتشي الباكستانية، حيث فتح مسلحون النار على سيارته في هجوم أسفر عن مقتل شخصين.



وأوضح مدير شرطة كراتشي، أمير شيخ، أن سيارتين تابعتين لجامعة دار العلوم في المدينة تعرضتا بعد صلاة الجمعة لإطلاق نار من جانب مسلحين مجهولين كانوا يركبون دراجات نارية في جسر نيبا، مُشيرًا إلى أن عثماني كان في إحدى السيارتين برفقة زوجته، ولم يتعرضا لأي إصابات، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.



من جانبه، أكد نائب المحقق العام في المنطقة الشرقية، أمير فاروقي، أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطي ومرافق شخصي للمفتي، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص الآخرين بينهم رجل دين.



كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني، عمر خان، بشدة هذا الهجوم، مشددًا على ضرورة ضمان السلطات الإقليمية أمن رجال الدين والعلماء، فيما أمر "باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لفضح" محاولة الاغتيال التي وصفها بالمؤامرة الشنيعة.