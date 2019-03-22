"السلمي" يرفض تصريح "ترامب" بشأن سيادة الاحتلال على الجولان

رفض رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي تصريح الرئيس الأمريكي الذي أبدى فيه رغبته في الاعتراف بسيادة قوة الاحتلال "إسرائيل" على الجولان السوري.



وشدد رئيس البرلمان العربي -في تصريح اليوم الجمعة- على أن الجولان السوري أرض محتلة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 م الذي أكد عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعا إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع.



وأشار إلى التنبيه الصادر عن البرلمان العربي في شهر يناير 2019 م بشأن التحركات التي تقوم بها قوة الاحتلال لإقناع دول العالم بضم الجولان العربي السوري المحتل مستغلة الظروف الدقيقة التي تمر بها دولة سوريا،ومتابعة ورصد البرلمان العربي لهذه التحركات الخطيرة.



ولفت إلى البيان الصادر عن رئيس البرلمان العربي بتاريخ 12 مارس الجاري بشأن الرفض القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن سيادة قوة الاحتلال "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، واستنكار التصريحات التي صدرت من عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام بشأن تأييده لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتعهده بالعمل للاعتراف بأن الجولان هي جزء من دولة إسرائيل.



وأكد السلمي التمسك بقرار البرلمان العربي الصادر في 12 فبراير 2019م بشأن "التصدي لمُخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية"، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية، ورفض أية محاولات أو مخططات أو قرارات تصدر من أي دولة بهدف تغيير الوضع القانوني الحالي للجولان السوري المُحتل وتُعد باطلةً ولاغيةً ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانونيّ.