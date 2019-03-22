الوزراء العراقي يشكل خلية أزمة لتسيير المهام التنفيذية في نينوى

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بتشكيل خلية أزمة في محافظة نينوى برئاسته، مشيرًا إلى أن الخلية ستقوم بتسيير المهام التنفيذية في المحافظة.



وقال عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إنه "تقرر تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأوضاع في محافظة نينوى بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، خاصة بعد الحادثة المؤلمة لانقلاب العبارة ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا"، لافتًا إلى تشكيل الخلية يشمل كل من مزاحم قاسم الخياط رئيس جامعة نينوى، وقائد عمليات، وقائد شرطة نينوى.



وأوضح أن الخلية ستقوم بتسيير المهام التنفيذية في المحافظة، لحين اتخاذ مجلس محافظة نينوى قراراته في ضوء التحقيقات الجارية واتخاذ ما يراه مناسبًا، مشددًا على أنه سيتم الإسراع في إنجاز التحقيقات ومعاقبة المقصرين في هذا الحادث الأليم، وإقرار التعويضات اللازمة.



وأهاب رئيس الوزراء، بجميع القوى السياسية والمراكز الإعلامية اللجوء إلى منطق القانون والتهدئة وعدم الانجرار إلى أجواء التصعيد وتبادل الاتهامات بما يضر بمصالح أهالي نينوى والعراق، وذلك انطلاقًا من مبدأ التضامن الوطني في فترة الأزمات والارتقاء إلى مستوى المسؤولية.



وكان العشرات من المواطنين قد لقوا مصرعهم وفقد آخرين إثر انقلاب وغرق عبارة نهرية في جزيرة الغابات السياحية بالموصل أمس الخميس.