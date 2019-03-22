محمد شريف: الأهلي يسير بخطوات ثابتة.. وسنخوض لقاء القمة بهدف الفوز

أكد محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يسير بخطوات ثابتة على المستويين المحلي والإفريقي، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش حاليًا حالة تركيز كبيرة قبل مواجهة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز، خاصة أنها تعد حاسمة لعودة الفريق إلى صدارة جدول المسابقة.



وقال شريف، في تصريح اليوم الجمعة، إن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، تحدث مع اللاعبين في الفترة الأخيرة، وهنأهم بالفوز والصعود إلى دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وطالبهم بغلق ملف البطولة الإفريقية والتركيز في مواجهة الزمالك التي ستكون نقطة فارقة على المستوى المحلي.



وأضاف شريف، أن فارق النقاط كان كبيرًا مع الزمالك بسبب مؤجلات الأهلي لانشغاله بالمشاركة في البطولتين الإفريقية والعربية، لكن ثقة اللاعبين كانت كبيرة في تقليص هذا الفارق وهو ما حدث بالفعل، موضحًا أن الفريق مر بأوقات عصيبة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الإصابات الكثيرة للاعبين في توقيت مهم، مشيرًا إلى أن الأهلي خاض مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في غياب دفعة كبيرة من اللاعبين للإصابة.



وعن مواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات ربع نهائي أبطال إفريقيا، أوضح شريف أن المباراة ستكون صعبة بكل تأكيد وأمام منافس قوي، لكن في النهاية الأهلي بطل ويبحث دائمًا عن الفوز بجميع البطولات.



وتابع شريف: "نسخة بطولة إفريقيا الموسم الحالي أصعب من الموسم الماضي.. وأتمنى المشاركة مع الفريق خلال المباريات الرسمية، لكن مصلحة الأهلي الأهم، وأهم شيء أن يكون التوفيق حليفًا لأي لاعب يشارك في المباريات بغض النظر عن الأسماء".



ووجه محمد شريف، رسالة لجماهير الأهلي: "الفريق دائمًا يحتاج إلى دعمهم ومساندتهم.. فهو شريك أساسي في الفوز بالبطولات، وجميع اللاعبين هدفهم التتويج بالبطولات وإسعاد الجماهير".