إصابة 10 فلسطينيين في المسيرات شرق غزة

أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية التي تجرى أيام الجمعة من كل أسبوع في أماكن عدة شرق قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها العسكرية خلف السلك الفاصل، فتحت نيران أسلحتها وأطلقت وابلًا كثيفًا من الغاز المسيل للدموع صوت المتظاهرين شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع ما أدى إلى إصابة 10 مواطنين بأعيرة نارية وآخرين بالاختناق.



كما أصيب عدد من أفراد الطواقم الطبية بالاختناق شرق البريج، وسط قطاع غزة، وتضررت سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني شرق مدينة غزة، عقب استهدافها بقنابل الغاز والصوت.

وقالت وزارة الصحة: إن الاحتلال الإسرائيلي ركز استهدافه للنقاط الطبية وسيارات الإسعاف بشكل متكرر حيث تضررت سيارة إسعاف شرق غزة.



وكان آلاف المواطنين، توافدوا ظهر اليوم للمشاركة بفعاليات مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة الـ 51، بينما أدى الآلاف صلاة العصر في مخيمات العودة الخمسة.



من جانبها، دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير للمشاركة الحاشدة في فعاليات جمعة "المسيرات خيارنا" في مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة.



ودعت الهيئة الجماهير بإظهار الصورة الوحدوية في مواجهة الاحتلال الذي يحاول استغلال أي تباينات داخلية للاستمرار في عدوانه وتمرير مخططاته ومؤامراته.



كما دعت الهيئة الجماهير للحفاظ على سلامة المشاركين في المسيرات وتصفير الخسائر والإصابات، والحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي لكافة فعاليات المسيرات في هذه الجمعة الـ 51.