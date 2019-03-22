سوريا: أمريكا لا تمتلك ولاية لتقرر مصير الجولان المحتل

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالة، اليوم الجمعة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التصريحات غير المسئولة والخطيرة لرئيس الادارة الاميركية دونالد ترامب حول الجولان العربي السوري المحتل.



وقالت الخارجية في رسالتها -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية- إن الحكومة السورية تدين بشدة تصريحات ترامب حول الوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل الذي أقرت الأمم المتحدة عبر مختلف قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 بأنه "أرض محتلة" وإن أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الأراضي المحتلة هي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني.



وأكدت الخارجية أن الجولان العربي السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وإن استعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي لا تزال أولوية في السياسة الوطنية السورية وأنها حق أبدي لن يخضع للمساومة او التنازل ولا يمكن ان يسقط بالتقادم.



وطالبت الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار موقف رسمي لا لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الدولية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري.



كما دعت الخارجية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات التي تنص على الزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ولا سيما القرارات 242و338و497، مؤكدة أن الإدارة الاميركية لا تمتلك أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان العربي السوري المحتل وإن أي اعتراف منها أو أي إجراء ينطوي على الاعتداء على حق سورية في استعادته وسيادتها عليه هو عمل غير شرعي ولا أثر له.