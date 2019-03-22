الأهلى يستعد للقاء القمة بالفوز على جمهورية شبين (2-صفر) وديًا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جمهورية شبين، بهدفين نظيفين خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز.

أحرز صالح جمعة الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الـ33 من ضربة جزاء، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة الـ78.



بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: علي لطفي في حراسة المرمى، أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، ومحمود وحيد في خط الدفاع، وفي خط الوسط حسام عاشور، العربي بدر، إسلام محارب، أحمد الشيخ، وصالح جمعة، وفي الهجوم وليد أزارو.



وفي الشوط الثاني، أجرى مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، العديد من التغييرات، حيث أشرك مروان محسن، محمد نجيب، محمد شريف، أحمد حمودي، حسين الشحات، باسم علي، أحمد علاء، ومصطفى إلياس.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمقررة يوم 30 مارس الحالي، على استاد برج العرب بالإسكندرية.