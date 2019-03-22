القاهرة : الجمعة 22 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
رياضة
الجمعة 22/مارس/2019 - 05:28 م

المغرب يتعادل سلبيا مع مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2019

المغرب يتعادل سلبيا
أ ش أ
dostor.org/2561998

تعادل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم مع مضيفه منتخب مالاوي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "كاموزو" ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، التي من المقرر أن تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من العام الجاري.

قدم المنتخب المغربي أداء قويا خلال اللقاء، وهددوا مرمى مالاوي بأكثر من تصويبة قوية خاصة من الكرات الثابتة، لكن دون التمكن من الوصول للشباك في لقاء لم تؤثر نتيجته على ترتيب المنتخبين بالمجموعة، حيث كانت المغرب قد حسمت تأهلها قبل هذه الجولة الأخيرة وبقت في الصدارة برصيد 11 نقطة، فيما ظلت مالاوي بعد هذا التعادل في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، وذلك قبيل مواجهة الكاميرون التي تمتلك 8 نقاط ولم تحسم الصعود بعد أمام جزر القمر صاحبة المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

نيوزيلندا ترفع الأذان في أول جمعة بعد مذبحة كرايست تشيرش

أنشطة مكثفة للتدريب المصري البريطاني المشترك "أحمس -1"

حبس رئيس حي وسط الإسكندرية المتهم بالرشوة 4 أيام

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"

ads
الأكثر قراءة

بالصور.. إيطاليا تمنح الجنسية لـ"طفل مصري" أنقذ 51 طالبًا من الموت

برلمانى يكشف شبهة فساد فى مناقصة حكومية بـ 600 مليون جنيه

"كاف" يطالب بملعب بديل لـ"برج العرب" في مباراتي الأهلي والزمالك بأفريقيا

العثور على جثة مسن مقتول ومكبل اليدين بالدقهلية

ألبومات الصور

حملة موسعة لتأهيل الحدائق والمتنزهات فى بلطيم (صور)

بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية

صور.. سيارات الصرف الصحى تضع مخلفاتها فى الأراضى الزراعية بالمحلة

بالصور.. الكشف على 1459 مواطنًا بقافلة طبية فى قرية التوفيقية بأسوان

رياضة

كانون الكونغولي يهزم أسيك ميموزا الإيفواري ببطولة أفريقيا لسيدات الطائرة

إيطاليا تناقش إقامة مباراة بالدوري المحلي في الصين

"ريان" يقود هجوم المنتخب الأوليمبي أمام أمريكا وديًا

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

بالصور.. إيطاليا تمنح الجنسية لـ"طفل مصري" أنقذ 51 طالبًا من الموت

برلمانى يكشف شبهة فساد فى مناقصة حكومية بـ 600 مليون جنيه

"كاف" يطالب بملعب بديل لـ"برج العرب" في مباراتي الأهلي والزمالك بأفريقيا

العثور على جثة مسن مقتول ومكبل اليدين بالدقهلية

كشكول

تعليم الأقصر: تسليم 90% من شرائح التابلت للطلاب

غدًا.. بدء تدريب شيوخ المعاهد بمنطقة أسوان الأزهرية

جامعة الأزهر تكشف حقيقة اختطاف طالبة بأسيوط

مركز سموم الإسكندرية: السجائر الإلكترونية تسبب الموت

ننشر تفاصيل برنامج تحليل المخدرات بجامعة أسيوط

الأمصار

مظاهرات في شوارع العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل "بوتفليقة"

رغم إلغاء الاعدام.. مسؤول نيوزيلندي يكشف عقوبة "سفاح المسجدين"

في الذكرى الأسبوعية الأولى لهجوم نيوزيلندا.. 6 مظاهر للتضامن مع المسلمين

بومبيو: خطتنا للسلام ستبهر العالم.. ونأسف للتساهل في كبح جماح "حزب الله"

أشرف زكي نقيبا لـ"الفنانين" في مصر

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

افتتاح معرض مدار وArteology بالقطامية

أصحاب المعايير الأخلاقية العالية "أقل إقبالًا" على المرح

جوجل يحتفل بـ"Johann Sebastian" أشهر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية

مباريات
الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎