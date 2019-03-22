المغرب يتعادل سلبيا مع مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2019

تعادل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم مع مضيفه منتخب مالاوي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "كاموزو" ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، التي من المقرر أن تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من العام الجاري.



قدم المنتخب المغربي أداء قويا خلال اللقاء، وهددوا مرمى مالاوي بأكثر من تصويبة قوية خاصة من الكرات الثابتة، لكن دون التمكن من الوصول للشباك في لقاء لم تؤثر نتيجته على ترتيب المنتخبين بالمجموعة، حيث كانت المغرب قد حسمت تأهلها قبل هذه الجولة الأخيرة وبقت في الصدارة برصيد 11 نقطة، فيما ظلت مالاوي بعد هذا التعادل في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، وذلك قبيل مواجهة الكاميرون التي تمتلك 8 نقاط ولم تحسم الصعود بعد أمام جزر القمر صاحبة المركز الثالث برصيد 5 نقاط.