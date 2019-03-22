الرئيس الفرنسي: لا يمكن أن يظل الاتحاد الأوروبي عاجزا بسبب "بريكست"

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250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
عالم
الجمعة 22/مارس/2019 - 05:25 م
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حملة موسعة لتأهيل الحدائق والمتنزهات فى بلطيم (صور)
شنت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملة موسعة؛ لتأهيل الحدائق والمتنزهات بمدينة المصيف، لاستقبال المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم. وكلف فادى عبد الفضيل ...
بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية
تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمطار من ضبط محاولتى تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية وكمية من أدوات ومستلزمات طب ...
صور.. سيارات الصرف الصحى تضع مخلفاتها فى الأراضى الزراعية بالمحلة
تداول عدد من أهالي قرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور تظهر قيام سيارة الصرف الصحي للوحدة المحلية بصرف مياه الصرف والمخلفات في أرض زراعية ...