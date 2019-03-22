الرئيس الفرنسي: لا يمكن أن يظل الاتحاد الأوروبي عاجزا بسبب "بريكست"

بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمطار من ضبط محاولتى تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية وكمية من أدوات ومستلزمات طب ...