افتتاح معرض مدار وArteology بالقطامية

افتتح معرض Arteology الفني ومعرض مدار للاثاث بالقطامية، وعرضت مجموعة مختارة من لوحات الفنان المصري جورج بهجوري، بحضور الفنان القدير الذي تحدث بفخر عن مجموعة اللوحات المعروضة.



‎وأوضح بهجوري أنه رغم أن جميع اللوحات بها بصمة واضحة إلا أنه تطرق لمواضيع جديدة من خلالهم. وبالفعل حظي بعض الحضور على لوحات كاريكاتيرية لهم بتوقيع بهجوري المعروف برسوماته ذات الطابع الكاريكاتيري.





وقال الفنان جورج بهجوري: "كل لوحة من لوحاتي بتمثل حادث أو ذاكرة خاصة بى، واعتبرهم كلهم قريبين جدا من قلبي. فالأمور بسيطة جدا بالنسبة لى، بمجرد شعوري بالرغبة فى الرسم، ابدأ على الفور، ولايستغرق الأمر مني وقت طويل حتى أنتهي من رسوماتى".



وـضافت هابي الشهدي ممثله Arteology قائلة "Arteology هو منصة فنية للفنانين المصريين المعاصرين. نقوم فيه بإيصال فنانينا بعالم هواة جمع القطع الفنية، وتجار التحف المحترفين، وعشاق الفن.

وتابعت: "يعتبر Arteology أول قاعدة بيانات فنية على الإنترنت في مصر، ونتمنى من خلاله أن يصبح هواة جمع القطع الفنية أكثر نشاطا على الإنترنت".



وقالت: "يركز المعرض الفني على فنان مميز كل شهر، نقوم فيه بعرض أعماله الفنية على المستوى الدولى من خلال منصتنا عبر الإنترنت، وبالتسويق الرقمي، والعلاقات العامة. نكشف خلاله عن أعمال الفنان، والإجراءات الكاملة لعملية امتلاكها. ونفتخر اليوم بعرض بعض الأعمال الفنية حصرية للفنان جورج بهجوري، بجانب العديد من المجموعات الفنية التي سبق عرضها في المتاحف الفرنسية".



وأوضحت لبنى فريد، الرئيس التنفيذي لشركة مدار، "نفتخر فى مدار بتنظيم هذا الحدث لأول مرة فى مصر، حيث يلتقي عشاق الأثاث مع محبي الفن المعاصر من خلال المعرض الفني لبهجوري. فبينما يعتبر تصميم الأثاث فن منفرد بذاته، لكن الوضع يختلف عندما توضع قطعة أثاث مصممة بشكل رائع بالقرب من لوحة استثنائية، ويصبح المشهد خرافى. وهذا هو سبب تنظيم "مدار للأثاث" لهذا الحدث المذهل، الذي يتوحد فيه محبي الفن والأثاث من أجل التواصل وتبادل الرؤية الفنية".



وصرحت زينة الصعيدي ممثلة Arteology: "قمنا بتأسيس Arteology بعد التأثر الشديد بكل أشكال الفن المصري المعاصر، وخبرة طويلة في التسويق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث توسعت شبكتنا دوليًا من خلال السفر وزيارة الأسواق الفنية الدولية. ولتعزيز مهاراتنا الاجتماعية، قمنا بتكملتها من خلال دورات ادارة الأعمال الفنية في لندن وشهادة google".



وتابعت: "من خلال منصات العروض الفنية على الإنترنت مثل Arteology، لن يضطر أحد للأنتقال أو السفر للحصول على قطعة فنية؛ وستتاح للفنانين الفرصة لعرض أعمالهم على الصعيد العالمي بسهولة".



حضر العديد من الفنانين المعرض من بينهم الفنان هاني رمزي والفنان مصطفي رحمة والذي علق عن المعرض قائلا"أنا سعيد بكونى أحد المحظوظين الذين أتيحت لهم الفرصة لمشاهدة اللوحات الفنية للفنان المخضرم بهجوري لأول مرة. ولم أكن أتوقع حضور هذا العدد الكبير من الجمهور للحفل، ولكنه أمر يسعدني كفنان بمعرفة وجود الكثير من المهتمين بالفن في مجتمعنا. وأتمنى تنظيم المزيد من هذا الفعاليات في المستقبل القريب".