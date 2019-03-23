بعد إصداره رسميًا.. ما هو تطبيق "WhatsApp Business"؟

أصدرت شركة "واتساب"، اليوم الجمعة، إصدار جديد يطلق عليه "WhatsApp Business"، على منصة "iOS"، حيث صدر بعد مرور أكثر من عام على توفره رسميًا على متجر آندرويد.



ونشرت شركة "واتساب" عبر موقع التغريدات المصغر "تويتر" على حسابها الرسمي "WABetaInfo" أن النسخة الرسمية من التطبيق أطلقت على متجر تطبيقات آبل فى المكسيك وفرنسا والبرازيل.



ويوفر هذا التطبيق للأعمال للمستخدمين من أصحاب الشركات، التواصل مع زبائنهم، ويوفر بعض الأدوات مثل عرض ساعات العمل والموقع الرسمي وقائمة بالمنتجات ومزايا أخرى قد لا تتوفر فى تطبيق واتس آب للدردشة العادي.