استدعاء هاتيبور لتشكيلة هولندا بديلا لتيتي المصاب

تم ضم هانز هاتيبور مدافع اتلانتا إلى تشكيلة هولندا لخوض مباراة المانيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، بعد غد الأحد، بدلا من كيني تيتي الذي لعب لمدة 20 ثانية فقط أمام روسيا البيضاء أمس الخميس قبل ان يتعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



وتم اختيار هاتيبور على حساب داريل يانمات لاعب واتفورد ليحل بديلا للاعب اولمبيك ليون في التشكيلة.



ومع ذلك، من المحتمل بشكل كبير أن يكون دينزل ديمفريس الاختيار الأول في مركز الظهير الأيمن أمام المانيا في ملعب أمستردام ارينا بعد غد الأحد.



وبدأ ديمفريس مباراة الأمس، حيث استهلت هولندا مشوارها في المجموعة الثالثة للتصفيات بالفوز 4-صفر على روسيا البيضاء في روتردام.



وتم استبدال ديمفريس عقب 68 دقيقة وهو آخر التغييرات التي أجراها المدرب رونالد كومان، في مباراة الأمس لكن البديل تيتي أصيب في أول انطلاقة له وخرج وهو يعاني فيما يبدو من شد في عضلات الفخذ

الخلفية.



واضطر هذا هولندا لخوض آخر 20 دقيقة من اللقاء بعشرة لاعبين.