التعادل السلبي يخيم على مباراة المغرب ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا

خيم التعادل السلبي، على مباراة منتخبي مالاوي والمغرب اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة

والأخيرة للمجموعة الثانية بتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019، والمقرر إقامتها في مصر في يونيو المقبل.

ولم ينجح كلا المنتخبين في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي لم يغير كثيرًا في موقف المجموعة.

وكانت المغرب حسمت تأهلها إلى النهائيات، بعد فوزها في المباراة السابقة على الكاميرون 2 صفر، حيث تتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما تتذيل مالاوي ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.