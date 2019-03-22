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عالم
الجمعة 22/مارس/2019 - 05:14 م

وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره الأفغاني العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الباكستاني
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
أ ش أ
dostor.org/2561985

بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع نظيره الأفغاني صلاح الدين رباني، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان، إلى جانب عملية السلام الأفغانية.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن قريش أكد خلال لقائه مع نظيره الأفغاني على هامش الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة أسطنبول التركية أن بلاده دائما ما تؤيد عملية السلام والمصالحة في أفغانستان.

ونقلت الوكالة الباكستانية عن قريشي تصريحه بأن الأمن والسلام في أفغانستان ضروري للتنمية والتقدم في المنطقة، مجددا التزام باكستان بالأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في أفغانستان.

بدوره، أشاد وزير الخارجية الأفغاني بجهود باكستان لتحقيق السلام في أفغانستان.

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