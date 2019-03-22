وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره الأفغاني العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع نظيره الأفغاني صلاح الدين رباني، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان، إلى جانب عملية السلام الأفغانية.



وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن قريش أكد خلال لقائه مع نظيره الأفغاني على هامش الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة أسطنبول التركية أن بلاده دائما ما تؤيد عملية السلام والمصالحة في أفغانستان.



ونقلت الوكالة الباكستانية عن قريشي تصريحه بأن الأمن والسلام في أفغانستان ضروري للتنمية والتقدم في المنطقة، مجددا التزام باكستان بالأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في أفغانستان.



بدوره، أشاد وزير الخارجية الأفغاني بجهود باكستان لتحقيق السلام في أفغانستان.