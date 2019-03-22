محافظ أسيوط: 400 مليون جنيه تكلفة محطات رفع الصرف الصحي لمنفلوط

صرح اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بأن محطتي رفع الصرف الصحي بمدينة منفلوط تم بدء تشغيلهما التجريبي تمهيدًا لتشغيلها خلال الفترة المقبلة.



وقال المحافظ - في تصريح اليوم الجمعة- إن مشروع الصرف الصحي بمنفلوط تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 400 مليون جنيه، وتم الانتهاء من معظم الأعمال الخاصة به بعد توقف دام أكثر من 21 عامًا ويتكون من محطة معالجة رئيسية بطاقة 38 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى محطتي رفع في مدينة منفلوط الأولى محطة الرفع الرئيسية بمنطقة جمريس والثانية محطة الرفع الفرعية بمنطقة الحما كما يتكون من شبكات انحدار لجمع المياه من المنازل بأقطار مختلفة تبدأ من 150 مم وحتى 1000 مم بأطوال إجمالية تصل إلى 45 كم.



وأكد أن ملف المياه والصرف الصحي له أولوية كبيرة في خطة عمل المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في الأماكن الأكثر احتياجًا، ويتم متابعة جميع المشروعات وتذليل العقبات التي تواجه تشغيلها، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة كافة المشكلات ووضع الحلول لها التي من شأنها تقديم خدمة مميزة للمواطن الأسيوطي، ومطالبا بتكثيف الجهود للانتهاء من جميع مشروعات المياه والصرف الصحي والتي هي حق أصيل لجميع المواطنين.



بدوره، أوضح عبد الرؤوف النمر رئيس مركز منفلوط، أنه تم بدء عمليات التجارب لمحطتي رفع الصرف الصحي بجمريس والحما تمهيدًا لتشغيلها خلال الفترة المقبلة.



وأشار رئيس المركز إلى أن المحطة الرئيسية تضخ في خط طرد رئيسي قطر 800 مم وبطول إجمالي 26 كم لنقل المياه من مدينة منفلوط حتى محطة المعالجة بالطريق الصحراوي الغربي مرورًا بـ4 عدايات تم الانتهاء منهم.



يذكر أن مشروع الصرف الصحي بمنفلوط قد بدأ العمل به منذ عام 1997 إلا أن تنفيذ المشروع تعثر وتم إيقاف العمل به لعدة سنوات نظرا لاعتراض بعض الأهالي على مرور مواسير الصرف الصحي في أراضيهم، وتم إنهاء المشكلة والاتفاق معهم على تركيب خط الطرد الرئيسي واستكمال الأعمال الإنشائية للمشروع.