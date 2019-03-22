إحالة محافظ نينوى العراقية للتحقيق بسبب غرق عبارة

عقد مجلس محافظة نينوى، اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا قرر فيه إحالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، إلى التحقيق، على خلفية حادث غرق عبارة في نهر دجلة، أمس.



كما قرر المجلس إحالة مستثمر جزيرة أم الربيعين إلى التحقيق أيضا، إضافة إلى تغيير اسم جزيرة أم الربيعين السياحية إلى جزيرة الشهداء.



وكان ناقمون قد استهدفوا، اليوم، موكب محافظ نينوى خلال محاولته زيارة موقع الحادث، حيث رددوا شعارات تندد بالمحافظ وتصفه بالفاسد.



يشار إلى أن المئات من المواطنين نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام جزيرة أم الربيعين، انقلبت بعدها إلى تظاهرة ورفعوا لافتات ورددوا شعارات: "كلا كلا للفساد"، و"شلع قلع كلهم حرامية".



كان حادث غرق عبارة سياحية في نهر دجله، يوم أمس الخميس، أسفر عن وفاة 110 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال البحث جاريا عن عشرات المفقودين.