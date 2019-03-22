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عالم
الجمعة 22/مارس/2019 - 03:50 م

بري لوزير الخارجية الأمريكي: العقوبات على حزب الله تضر لبنان

بري لوزير الخارجية
dostor.org/2561890

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية على جماعة حزب الله لها تأثير سلبي على لبنان واللبنانيين.

وتعد الجهود الأمريكية للضغط على الجماعة المسلحة المدعومة من إيران من بين أولويات بومبيو، خلال اجتماعه بزعماء سياسيين لبنانيين، وذلك ضمن جولة بالشرق الأوسط، تهدف لعرض موقف واشنطن المتشدد إزاء طهران.

وجاء في بيان من مكتب بري، الحليف السياسي لحزب الله، أنه أبلغ بومبيو الذي يزور بيروت أن "مقاومة" حزب الله لإسرائيل "ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي اللبنانية".

وللجماعة الشيعية جناح مسلح كبير لكنها ممثلة أيضا في البرلمان وفي الحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء سعد الحريري.

وتعتبر إسرائيل إيران أكبر تهديد لها، وترى حزب الله أكبر خطر على حدودها.

وكان بومبيو قال، أمس الخميس، بشأن زيارته لبيروت: "سنكون واضحين جدا بشأن كيف أن نجاح لبنان يعتمد على (مطالبة) الشعب اللبناني بألا تسيطر منظمة إرهابية على حكومته وألا تقود السياسات وتسبب خطرا لبلدهم أيضا".

وقال روبرت بالادينو نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بومبيو وبري بحثا ضرورة الحفاظ على الهدوء على الحدود الإسرائيلية- اللبنانية.

وأضاف بالادينو أن بومبيو ركز على "المخاوف الأمريكية بشأن أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار في لبنان والمنطقة، والمخاطر المحدقة بأمن لبنان واستقراره وازدهاره".

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