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عالم
الجمعة 22/مارس/2019 - 03:48 م

فرانس برس: غموض توت عنخ آمون يسيطر على معرضه في باريس

فرانس برس: غموض توت
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2561885

أكدت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، أن باريس على موعد مع الذهب والغموض، خلال افتتاح معرض توت عنخ آمون والذي يضم مجموعة كبيرة من مقتنياته.

وتابعت أن مقتنيات الفرعون المصري والتي تقوم بجولة كبيرة حول العالم للمرة الأولى يكتنفها الإثارة والغموض.

وأضافت أن لغز توت عنخ آمون يكمن في مقبرته التي اكتشفاها عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر عام 1922 في منطقة وادى الملوك بالأقصر وكانت المقبرة سليمة وكملة، وشملت 4500 قطعة أثرية موزعة على 5 غرف بخلاف التماثيل.

وأشارت إلى أن العشرات من مقابر المصريين القدماء قد تم نهبها من قبل اللصوص على مر الزمن، ولكن هذه المقبرة كانت سليمة وآمنة بشكل غامض.

وأوضحت أن قناع توت عنخ آمون يعد أكثر القطع الأثرية شهرة في العالم والمصنوع من الذهب الخالص.
وأضافت الوكالة، أن وفاة توت عنخ آمون مازالت لغز يحير علماء الآثار حول العالم، ولم يستطع أي فريق بحثي حلها حتى الآن، فالبعض يقول إنها حادث عربة والبعض الآخر يرجح المرض بينما يذهب آخرون إلى رواية القتل، ولكن بعض الأبحاث التي أجريت عام 2010 أثبتت أن الملك الشاب كان يعاني من الملاريا.

وأشارت إلى أن مقبرة توت عنخ آمون تحظى بأهمية خاصة لأنها ألقت الضوء على لعنة الفراعنة، فقد توفى كل من شارك في عمليات البحث عنها بما فيهم العالم البريطاني دون أن ينشر نتائج تحقيقه عن المقبرة.

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