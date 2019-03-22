القاهرة : الجمعة 22 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
عالم
الجمعة 22/مارس/2019 - 03:44 م

متحدثة أوروبا: الاتحاد الأوروبي لن يخطو على خُطى ترامب بشأن الجولان

متحدثة أوروبا: الاتحاد
أ ش أ
dostor.org/2561874

قالت مايا كوسيانتشيتش المتحدثة باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موجيريني، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لن يتبع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية- على موقعها الإلكتروني- أن سوريا، وروسيا، وإيران وتركيا شجبت إعلان ترامب "المفاجئ"، محذرة من أنه من شأنه زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت كوسيانتشيتش، في تصريح نقلته عدة وسائل إخبارية: "الاتحاد الأوروبي، وفقا للقانون الدولي، لن يعترف بسيادة إسرائيل على المناطق التي احتلتها في يوليو من عام 1967، بما فيها مرتفعات الجولان، كما لن يعتبرها جزءا من الأراضي الإسرائيلية".

وتأتي تصريحات المسئولة الأوروبية في الوقت الذين أدانت فيه سوريا وحليفتاها روسيا وإيران تصريح ترامب.

يذكر أن ترامب كتب أمس عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية، وأمنية حيوية لإسرائيل، والاستقرار الإقليمي".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة

منذ حوالي 21 ساعة

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة

منذ يومين

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة

منذ 3 أيام

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران

منذ 5 أيام

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)

منذ 5 أيام

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما

الآن

كارثة تنتظر 25 ولاية أمريكية فى الربيع

الخارجية تعلق على تصريحات ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان

"الداخلية" تعلن تكاليف الحج والمستندات المطلوبة من فائزي القرعة

محمد صلاح يتصدر اهتمامات يوفنتوس فى الانتقالات الصيفية

ads
الأكثر قراءة

"كاف" يطالب بملعب بديل لـ"برج العرب" في مباراتي الأهلي والزمالك بأفريقيا

العثور على جثة مسن مقتول ومكبل اليدين بالدقهلية

"الداخلية" تعلن تكاليف الحج والمستندات المطلوبة من فائزي القرعة

الخارجية تعلق على تصريحات ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان

ألبومات الصور

بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية

صور.. سيارات الصرف الصحى تضع مخلفاتها فى الأراضى الزراعية بالمحلة

بالصور.. الكشف على 1459 مواطنًا بقافلة طبية فى قرية التوفيقية بأسوان

طلاب آداب بجامعة السويس يشاركون فى أعمال تجميل الكلية (صور)

رياضة

موقع بريطانى: ليفربول بحاجة لمحمد صلاح للفوز بالدورى الإنجليزى

نقل لاجئين ومهاجرين إلى مراكز إيواء بديلة فى تونس

فالكاو يقود كولومبيا لفوز ودي على اليابان

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

"كاف" يطالب بملعب بديل لـ"برج العرب" في مباراتي الأهلي والزمالك بأفريقيا

العثور على جثة مسن مقتول ومكبل اليدين بالدقهلية

"الداخلية" تعلن تكاليف الحج والمستندات المطلوبة من فائزي القرعة

الخارجية تعلق على تصريحات ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان

كشكول

مركز سموم الإسكندرية: السجائر الإلكترونية تسبب الموت

ننشر تفاصيل برنامج تحليل المخدرات بجامعة أسيوط

6 مخاطر لألعاب الفيديو على صحة طفلك .. تعرفي عليها

" أزمة كليات الطب".. أعضاء التدريس: الطبيب في مصر يتعرض لظلم المنظومة

"بدر" تشارك في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات بشرم الشيخ

الأمصار

أشرف زكي نقيبا لـ"الفنانين" في مصر

أرض سورية محتلة.. دول عربية وأروبية ترفض بشدة قرار ترامب بشأن الجولان

دول مجلس التعاون الخليجي تأسف لقرار ترامب بشأن الجولان المحتل

روسيا: الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل

مصر ترد على ترامب: نعتبر الجولان أرضا عربية محتلة

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

جوجل يحتفل بـ"Johann Sebastian" أشهر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية

دراسة علمية: تلوث الهواء يقتل 800 ألف أوروبي سنويًا

إثيوبيون يحتفلون باسترداد خصلات شعر إمبراطورية من بريطانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎