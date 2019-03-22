هآرتس: جهود مصرية لتهدئة غزة قبل الذكرى الأولى لمسيرات العودة

أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الوضع في غزة غير مبشر، مع عدم وجود نهاية جيدة تلوح في الأفق، فلا يوجد حل حقيقي للخلاف بين حركة حماس وإسرائيل رغم الجهود المصرية المكثفة لمنع أي تصعيدات عسكرية من الطرفين.



وتابعت أن بعد أحداث خريف 2015 سارع الطرفين لتغير تكتيكات المواجهة، وأصبح الأمر أكثر صعوبة، خصوصًا مع قرب انتخابات الكنيست المقرر لها يوم 9 إبريل.



وأضافت أن الوضع قد يصبح أكثر صعوبة في انتخابات الجمعة القادمة، حيث يأتي الآلاف إلى السياج الحدودي للاحتفال بمرور عام على مسيرات العودة ويوم الأرض الـ 43، وسط جهود مصرية وضغوطات كبيرة حتى لا يتحول الأمر لمأساة.





