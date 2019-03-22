محافظ البحر الأحمر يرعى مهرجان أزياء الشرق الأوسط

أعلن وليد خليل رئيس مهرجان Middle East Fashion Festival، وصاحب الشركة المنظمة للحدث، عن انطلاق مهرجان أزياء الشرق الأوسط يوم 28 وحت 30 من مارس الجاري، برعاية اللواء أحمد عبدلله محافظ البحر الأحمر، واللواء أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر، ورجل الأعمال سامح شلبي.



ويضيف "خليل" أن ذلك يأتى بعد النجاح والتميز الذي حققه المهرجان فى دورتيه السابقتين، ليضع نفسه ضمن أهم فعاليات الموضة في الوطن العربي والشرق الأوسط.



كما أكد وليد خليل دعم روتاري الغردقة والعديد من رجال الاعمال مؤكدا ان المهرجان سوف يشهد حضور العديد من الشخصيات الهامة والجاليات الاجنبية.



ويشارك فى المهرجان مجموعة من أبرز مصممي الأزياء منهم التونسية سارة طايل والمصرية مرينا عجيزة والمصمم السورى عمر محفوظ.وخبيرة التجميل هبة جمعة ليقدموا احدث صيحات موضة 2019 على أكبر مسرح مكشوف بتقنيات عالمية تمنح المهرجان تميزًا وخصوصية.



يُذكر أن الدورات الأولي للمهرجان قد شهدت حضور السفير الفرنسي ستيفان روماتيه والقنصل المغربى والعديد من الجاليات العربية ومسؤولين فى السفارة الامريكية وابرز فنانين الوطن العربى كالفنانة سميرة سعيد ودرة وروجينا وانوشكا وعائشة بن أحمد.

