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مصر
الجمعة 22/مارس/2019 - 03:28 م

وزير الطيران يكرم محررة "الدستور"

وزير الطيران يكرم
dostor.org/2561861

قدّم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، مساء أمس الخميس، للزميلة فاتن غلاب محررة شئون الطيران والمطارات بجريدة «الدستور»، درع التميز وشهادة تقدير على جهودها في التغطية المتميزة لملف الطيران.

يأتي ذلك في تقليد يُعد الأول في وزارة الطيران المدني، حيث كرّمَ الوزير عددًا من محررات شئون الطيران المدني بالصحف المصرية، وذلك لجهودهن الصحفية والإعلامية المتميزة لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة والمطارات، كشركاء للنجاح وجزء مهم في إظهار الحقائق بملف الطيران.

جاء ذلك في حفل تكريم النماذج المثالية الذي نظمته وزارة الطيران المدني بقاعة أوبرا بنادى ايروسبورت الرياضى التابع للوزارة لتكريم ٤٧ أم مثالية ضمن احتفالية خاصة بعيد الام، بحضور الطيار سامح الحفنى، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار حسن تهامي، أمين عام وزارة الطيران المدني،والطيار أحمد جنينه، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية،والطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران،والدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية والطيار إلياس صادق، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، واللواء نبيل سلامة رئيس مجلس إدارة نادي ايروسبورت، وعدد من رؤساء ونواب الشركات التابعة ولفيف من قيادات الوزارة.

وقدم الفريق يونس المصري وزير الطيران تحيةإجلال لكل أم مصرية داخل وخارج القطاع لكونها رمزًا للعطاء والبناء وخير مثال للتضحية وإنكار الذات والإصرار على تحقيق النجاح، وأضاف” المصري" أنه يفتخر ويعتز بجميع الأمهات لدورهن العظيم في بناء أسرهم ومجتمعهم، مؤكدًا أن وزارة الطيران تحظى بالكثير من النماذج المشرفة التى لها الكثير من الإسهامات والنجاحات على المستويين الاجتماعى والعملى خاصة لما يتحملوهن من أعباء ومتاعب كثيرة من أجل الإرتقاء بقطاع الطيران المدنى والنهوض بوطننا الغالى.

وفي نهاية الحفل تقدم الفريق يونس المصري وزير الطيران بالشكر لفرقة النور والأمل الموسيقية علي مشاركتها في تقديم فقرة فنية بالحفل وقام بإهداء درع تذكاري لهم

وزير الطيران يكرم محررة "الدستور"
وزير الطيران يكرم محررة "الدستور"
وزير الطيران يكرم محررة "الدستور"
وزير الطيران يكرم محررة "الدستور"
وزير الطيران يكرم محررة "الدستور"
وزير الطيران يكرم محررة "الدستور"
وزير الطيران يكرم محررة "الدستور"
وزير الطيران يكرم محررة "الدستور"
وزير الطيران يكرم محررة "الدستور"
وزير الطيران يكرم محررة "الدستور"
وزير الطيران يكرم محررة "الدستور"
وزير الطيران يكرم محررة "الدستور"
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