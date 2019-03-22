حملة لتطهير نهر النيل بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، حملة مكبرة للحفاظ على مياه النيل من التلوث، بالتعاون مع بعض شباب المجتمع المدني وعمال النظافة بمحلية فارسكور حيث تم جلب بعض المراكب الصغيرة وتم رفع كميات كبيرة من المخالفات بمياة النيل بمدينة فارسكور.



قال المحاسب ناصر المنزلاوي نائبي رئيس مجلس المدينة لشئون المدينة، إن المبادرة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية تنظيف وتطهير نهر النيل لافتا إلى أن جميع الشباب المشاركين في المبادرة قاموا بحصد كميات كبيرة من القمامة نهر النيل في خلال 6ساعات وأضاف المنزلاوي، أن هناك مراكب من أجل الوصول إلى جميع المخالفات التى تقع وسط النيل، منوها إلى أن الأدوات المستخدمة لجمع هذة المخلفات هي الشباك وشوك تستخدم لحصاد هذه القمامة من على الشاطئ.