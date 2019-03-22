كنيسة الملاك ميخائيل تنظم لقاءً للأهالي مع نائب النزهة

نظمت كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة شيراتون هيليوبليس بحى النزهة، مساء أمس، لقاءً مع النائب مدحت الشريف نائب مصر الجديدة والنزهة وفريق العمل المتطوع مع شعب الكنيسة، لمناقشة مطالب مواطنى الدائرة والاستماع إلى شكاواهم واستعراض ما تم من إنجازات بالمنطقة.



وأدار اللقاء القمص اثناسيوس ماهر راعى كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون.



وأشاد "الشريف" بروح التعاون التى سادت اللقاء وأهمية تنظيم هذة اللقاءات بصفة دورية مع جميع فئات المجتمع لتوضيح الحقائق ومشاركة المواطنين فى القرارات التى تمس حياتهم اليومية والتواصل مع أهل الدائرة بكافة الأعمار لتسود روح التعاون ما بين الجميع، مؤكدا أن اللقاء اتسم بالصراحة والشفافية وروح المحبة.



حضر اللقاء فريق العمل المتطوع المختص بمتابعة حى النزهة، حيث قام الفريق بتسجيل المطالب ومناقشة أصحابها فى تفاصيل مطالبهم ومنهجية تنفيذها.