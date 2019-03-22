القاهرة : الجمعة 22 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
سياسي
الجمعة 22/مارس/2019 - 03:23 م

كنيسة الملاك ميخائيل تنظم لقاءً للأهالي مع نائب النزهة

كنيسة الملاك ميخائيل
محمد جعفر
dostor.org/2561858

نظمت كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة شيراتون هيليوبليس بحى النزهة، مساء أمس، لقاءً مع النائب مدحت الشريف نائب مصر الجديدة والنزهة وفريق العمل المتطوع مع شعب الكنيسة، لمناقشة مطالب مواطنى الدائرة والاستماع إلى شكاواهم واستعراض ما تم من إنجازات بالمنطقة.

وأدار اللقاء القمص اثناسيوس ماهر راعى كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون.

وأشاد "الشريف" بروح التعاون التى سادت اللقاء وأهمية تنظيم هذة اللقاءات بصفة دورية مع جميع فئات المجتمع لتوضيح الحقائق ومشاركة المواطنين فى القرارات التى تمس حياتهم اليومية والتواصل مع أهل الدائرة بكافة الأعمار لتسود روح التعاون ما بين الجميع، مؤكدا أن اللقاء اتسم بالصراحة والشفافية وروح المحبة.

حضر اللقاء فريق العمل المتطوع المختص بمتابعة حى النزهة، حيث قام الفريق بتسجيل المطالب ومناقشة أصحابها فى تفاصيل مطالبهم ومنهجية تنفيذها.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ أقل من شهر

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"

منذ أقل من شهرين

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ أقل من شهرين

رئيس النواب يقدم موعد انعقاد الجلسات العامة

منذ 4 شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ 5 شهر

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

الآن

كارثة تنتظر 25 ولاية أمريكية فى الربيع

الخارجية تعلق على تصريحات ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان

"الداخلية" تعلن تكاليف الحج والمستندات المطلوبة من فائزي القرعة

محمد صلاح يتصدر اهتمامات يوفنتوس فى الانتقالات الصيفية

ads
الأكثر قراءة

"كاف" يطالب بملعب بديل لـ"برج العرب" في مباراتي الأهلي والزمالك بأفريقيا

العثور على جثة مسن مقتول ومكبل اليدين بالدقهلية

"الداخلية" تعلن تكاليف الحج والمستندات المطلوبة من فائزي القرعة

الخارجية تعلق على تصريحات ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان

ألبومات الصور

بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية

صور.. سيارات الصرف الصحى تضع مخلفاتها فى الأراضى الزراعية بالمحلة

بالصور.. الكشف على 1459 مواطنًا بقافلة طبية فى قرية التوفيقية بأسوان

طلاب آداب بجامعة السويس يشاركون فى أعمال تجميل الكلية (صور)

رياضة

موقع بريطانى: ليفربول بحاجة لمحمد صلاح للفوز بالدورى الإنجليزى

نقل لاجئين ومهاجرين إلى مراكز إيواء بديلة فى تونس

فالكاو يقود كولومبيا لفوز ودي على اليابان

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

"كاف" يطالب بملعب بديل لـ"برج العرب" في مباراتي الأهلي والزمالك بأفريقيا

العثور على جثة مسن مقتول ومكبل اليدين بالدقهلية

"الداخلية" تعلن تكاليف الحج والمستندات المطلوبة من فائزي القرعة

الخارجية تعلق على تصريحات ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان

كشكول

مركز سموم الإسكندرية: السجائر الإلكترونية تسبب الموت

ننشر تفاصيل برنامج تحليل المخدرات بجامعة أسيوط

6 مخاطر لألعاب الفيديو على صحة طفلك .. تعرفي عليها

" أزمة كليات الطب".. أعضاء التدريس: الطبيب في مصر يتعرض لظلم المنظومة

"بدر" تشارك في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات بشرم الشيخ

الأمصار

أشرف زكي نقيبا لـ"الفنانين" في مصر

أرض سورية محتلة.. دول عربية وأروبية ترفض بشدة قرار ترامب بشأن الجولان

دول مجلس التعاون الخليجي تأسف لقرار ترامب بشأن الجولان المحتل

روسيا: الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل

مصر ترد على ترامب: نعتبر الجولان أرضا عربية محتلة

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

جوجل يحتفل بـ"Johann Sebastian" أشهر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية

دراسة علمية: تلوث الهواء يقتل 800 ألف أوروبي سنويًا

إثيوبيون يحتفلون باسترداد خصلات شعر إمبراطورية من بريطانيا

الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎