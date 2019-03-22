الصين تبدي استياءها من تقرير أمريكي حول "هونج كونج"

أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن استيائها، ورفضها الشديدين تقريرا أصدرته الحكومة الأمريكية حول "هونج كونج"، معتبرة ذلك تدخلا في شئونها الداخلية.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "شينغ شوانغ"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، تعليقا على تقرير للحكومة الأمريكية حذرت فيه مما سمته "زيادة تدخل الصين في هونج كونج أثر بالسلب على المدينة، وأدى إلى تراجع الثقة التجارية الدولية في المركز المالي الآسيوي".



وقال "شوانغ" إن شئون هونج كونج هي قضية داخلية بالنسبة للصين، وإن الحكومات الأجنبية ليس لها الحق في التدخل بهذا الشأن، مضيفا أن التقرير الذي أصدرته الحكومة الأمريكية يتجاهل الحقائق، ويتضمن ملاحظات غير منطقية حول شئون هونج كونج، وأن الصين مستاءة بشدة من هذا الأمر وتعارضه بقوة.