نقل لاجئين ومهاجرين إلى مراكز إيواء بديلة فى تونس

أعلن رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر في جنوب تونس، اليوم الجمعة، عن إعادة إيواء مهاجرين ولاجئين في ولاية مدنين، بعد قرار غلق مركز إيواء رئيسى فى الجهة بسبب شكاوى المقيمين والسكان المحيطين به.



وقال رئيس فرع المنظمة المنجى سليم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، اليوم الجمعة، إن المنظمات الدولية تولت نقل المهاجرين واللاجئين إلى شقق بديلة فى مناطق متفرقة بولاية مدنين بعد قرار السلطات غلق مركز الإيواء الرئيسى.



وكانت السلطات التونسية قد أصدرت قرارًا، أمس الخميس، بالإغلاق الفوري لمركز الإيواء عقب زيارة للوزير المكلف مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بسبب تردى ظروف الإقامة فيه.



وقال سليم: "القرار تم اتخاذه منذ فترة، لكن الحكومة وضعت فترة إمهال لنقل المقيمين في المركز، وستتولى المفوضية العليا للاجئين للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة تمويل عملية الإيواء في مراكز أخرى بديلة".



والمركز الرئيسى هو من بين ثلاثة مراكز تتواجد فى ولاية مدنين، ويعاني من حالة اكتظاظ، إذ يأوي أكثر من 200 مقيم وهي ضعف طاقة استيعابه، بعضهم يعاني من مشاكل صحية ومشاكل في التغذية.



كما أثار المركز قبل قرار غلقه شكاوى من السكان المحيطين به بسبب مناوشات حصلت مع المهاجرين.



وأوضح سليم "اللاجئون يريدون أساسًا إعادة توطينهم في دول أوروبية، لكن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لم تتلق عروضًا لاستقبالهم. الأمر صعب في الوقت الحالي نظرًا لأن أغلب الحكومات في أوروبا يمينية".