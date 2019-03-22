أمين "التعاون الخليجي": تصريحات ترامب بشأن الجولان تقوض فرص السلام

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، لن تغير من الحقيقة الثابتة التي يتمسك بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وهي أن مرتفعات الجولان العربية أراضي سورية احتلتها إسرائيل بالقوة العسكرية في الـ 5 من يونيو 1967م.



وأعرب الزياني- وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- عن أسفه لتصريحات ترامب بشأن الجولان السورية، مشيرا إلى أن التصريحات تقوض فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، الذي لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1976م، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.



وأوضح أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الصادر بالإجماع عام 1981م دعا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، معتبرا قوانينها وولايتها وإدارتها في الجولان لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بوصف مرتفعات الجولان السورية أرضًا عربية محتلة.