الاحتفال باليوم العالمي للمياه في مقر الأمم المتحدة في فيينا

أكدت الأمم المتحدة في فيينا، أن الاحتفال باليوم العالمي للمياه 2019 يركز على تحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي ينص على أن"المياه للجميع بحلول عام 2030".



ونوه البيان الصادر اليوم "الجمعة" عن المقر الأممي فى العاصمة النمساوية أن حالات الجفاف الواسعة النطاق التى حدثت فى عام 2003 أثرت على حياة أكثر من 100 مليون شخص فى أوروبا كما أثرت على ثلث أراضي الاتحاد الأوروبي وكلفت الاقتصاد الأوروبي حوالي 8.7 مليار يورو من الأضرار.



ولفت البيان الى وجود حوالى 20 مليون شخص يعتمدون على نهر الدانوب كمصدر لمياه الشرب مشيرا الى أن تحسين وضع النهر وكفاءته يعتمد بشدة على تعاون كل دولة من دول حوض نهر الدانوب.



وأشار البيان إلى أن تحسين وضعية نهر الدانوب تشمل أيضا تنفيذ برنامج حماية موارد مياه الشرب في المجر والجهود التي تبذلها وزارة الأغذية والزراعة والغابات البافارية والتي عينت مستشارين خاصين لمساعدة المزارعين على وضع تدابير حماية المياه الجوفية المثلى موضع التنفيذ.



ونوه البيان الى أن حوض نهر الدانوب لا ينجو من آثار تغير المناخ حيث قد يؤدي الجفاف المتكرر إلى ندرة المياه على المدى الطويل لافتا الى تزايد خطر ندرة المياه والجفاف في جميع أنحاء أوروبا في العقود الأخيرة.