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الجمعة 22/مارس/2019 - 03:11 م

تحويل مركز المعلومات بكفر الشيخ إلى مقر لكلية الذكاء الاصطناعى

تحويل مركز المعلومات
مصطفى عنز
dostor.org/2561845

بدأت جامعة كفر الشيخ، فى تحويل مبنى مركز المعلومات والتطوير بالجامعة إلى مقر لكلية الذكاء الاصطناعى، والتى تُعد الأول من نوعها فى الشرق الأوسط، لبدء الدراسة بها العام المُقبل.

ومن جهته، قال الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه يتم تجهيز الكلية بالقاعات الجديدة، ومختلف المعامل المُجهزة على أحدث مستوى، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، وتجهيز المبنى قبل بدء الدراسة بالكلية، مشيرًا إلى أن العمل وتركيب الأجهزة فى كلية الذكاء الاصطناعى جارى حسب الجدول الزمنى لتجهيز الكلية استعدادًا للتشغيل التجريبى.

وأكد أنه سيُجرى استخدام أنماط تدريس مُتطورة فى الكلية من خلال تزويد قاعات التدريس بأجهزة تفاعلية وتأسيسها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ ما هو إلا إضافة كبيرة لهذا التخصص النوعى، والذى يُشكل نقلة لتطوير الدراسة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن إدارة الجامعة تسعى إلى توفير كل المتطلبات والوسائل اللازمة لبناء قدرات الطلاب، وتشجيعهم على التمكين الرقمى لتقليل الفجوة الرقمية، والتوجه نحو العالمية، والمنافسة من خلال توفير بيئة تعليمية مُبتكرة تُساهم فى تعزيز إبداع الطالب، وزيادة مشاركته، وتحفيزه، وإعداده لوظائف المستقبل وخدمة المجتمع.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لدعم مجالات تكنولوجيا المعلومات، التمكين الرقمى، ومجال الذكاء الاصطناعى فى مصر.

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