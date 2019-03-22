فالكاو يقود كولومبيا لفوز ودي على اليابان

حقق المنتخب الكولومبي، انتصارا صعبا وتغلب على مضيفه الياباني 1 صفر، اليوم الجمعة، في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما على ملعب "نيسان" بمدينة يوكوهاما.



ويدين المنتخب الكولومبي بفضل كبير في الفوز للنجم راداميل فالكاو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 64.



وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) التي تنطلق في 15 يونيو المقبل.



وجاءت مشاركة المنتخب الياباني، وصيف بطل قارة آسيا، ونظيره القطري بطل آسيا، بناء على دعوتهما من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.