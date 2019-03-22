بيصار ناعيا "النجدي": تجربته باتساع دنيا الفن

نعى الناقد الفني صلاح بيصار٬ رحيل الفنان التشكيلي٬ عمر النجدي٬ حيث كتب "بيصار" في تدوينة له عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك): "عن عمر يناهز 88 عاما رحل الفنان عمر النجدى الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بالقاهرة٬ بعد رحلة طويلة مع الإبداع تمتد لأكثر من ستين عاما. بدأت باحترام تقاليد الدراسة الأكاديمية بين تخرجه من الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1953 والتحاقة بالفنون التطبقية وتخرجة فيها عام 1957".



تسجل أعمال "النجدي" آفاقًا جديدة حافلة بالتعبير والتجريب٬ حقق خلالها مساحة عميقة فى الإبداع المصرى تشدو بسحر الشرق الفنان من إشراقات فن التصوير إلى تجليات التشكيل فى فن النحت والخزف والجرافيك.. هذا مع دراساته العديدة بأكاديميات عالمية: دراسة فن الموازييك بأكاديمية الفنون برافينا بإيطاليا وفن الخزف بروسيا والتصوير الجدارى بفينسيا كما درس فن الجرافيك بمسترخت بهولندا.



اختتم "بيصار" مؤكدا: "كل هذا التنوع والثراء من الدراسات اجتمعت لديه وحفرت عميقا فى نهر الإبداع مما أضاف إلى تجربته باتساع دنيا الفن٬ سلام عليه وتحية إلى روحه بعمق ماقدم من تنوع وثراء".