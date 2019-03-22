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عالم
الجمعة 22/مارس/2019 - 01:49 م

الأنباء الفرنسية: باريس تشهد حدثًا نادرًا باستضافة مقتنيات توت عنخ آمون

الأنباء الفرنسية:
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2561751

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن باريس ستشهد حدثًا نادرًا لن يتكرر مرة أخرى، وهو عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون.

وتابعت: أن كافة المقتنيات ستأتي من المتحف المصري الموجود في وسط القاهرة، قبل نقلها إلى المتحف الكبير الذي يقع بالقرب من أهرامات الجيزة والمقرر افتتاحه العام المقبل.

وأضافت: أن متحف اللوفر استعار أفضل مقتنيات الملك الشاب من أجل عرضها من قبل لفترة محدودة في باريس.

وأوضحت أن الجولة العالمية لمقتنيات الملك الشاب ستمشل 6 مدن أخرى في الذكرى المئوية لاكتشاف المقبرة على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر عام 1922.

وتابعت الوكالة، أن ما يزيد الأمر إثارة هو أن هذه آخر رحلة ستقوم بها مقتنيات الملك الشاب خارج مصر.

ولفتت إلى أن القائمين على المعرض حرصوا على عرض الكنوز بصورة جديدة؛ لتكون أكثر إبهارًا من خلال استخدام شاشات فيديو ضخمة وأطنان من الرمال، ويستمر العرض لمدة 6 أشهر.

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