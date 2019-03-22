انعقاد منتدى "بوآو" الآسيوي في الصين الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، انعقاد منتدى (بوآو) الآسيوي يوم 28 مارس الجاري، بحضور رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ"، في بلدة بوآو الساحلية بمقاطعة (هاينان) جنوبي الصين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "شينغ شوانغ "- خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن المنتدى ينعقد تحت شعار (المستقبل المشترك والعمل المتضافر والتنمية المشتركة)، مشيرا إلى مشاركة عدد من المسؤولين الأجانب في المنتدى بينهم رئيسا وزراء كوريا الجنوبية ولاوس.