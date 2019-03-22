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مصر
الجمعة 22/مارس/2019 - 01:45 م

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
أ ش أ
dostor.org/2561747

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اجتماعًا، مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بحضور عدد من مسئولي الوزارة والمحافظة؛ لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو".

وقال وزير الإسكان- في بيان اليوم الجمعة- إن مشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو" كان حلمًا يراود الدولة منذ نحو 40 عامًا، وهو محل اهتمام كبير من القيادة السياسية، واستعرض "الجزار" الموقف التنفيذي للوحدات السكنية، التي يتم تنفيذها لتسكين من رغبوا من السكان في العودة إلى المنطقة بعد تطويرها.

من جهته، قال المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق: "جارٍ حاليا تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة (مثلث ماسبيرو) على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلي" + دور أرضي "تجاري" + دور أول "جراج علوي" + 16 دورا سكنيا، و10 مصاعد، و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضي "تجاري"+ 10 أدوار سكنية، و3 مصاعد).

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