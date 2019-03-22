رئيس الوزراء الباكستاني يبحث مع نظيره الماليزي العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الجمعة، مع نظيره الماليزي مهاتير محمد، في مقر رئاسة وزراء باكستان، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الزعيمين شددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات لتعميق الروابط الشعبية والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين من خلال تشجيع رجال الأعمال لكلا البلدين للقيام بالمهام التجارية المشتركة.



ومن جهته، قال وزير المالية الباكستاني أسد عمر، إن المباحثات الثنائية شملت كافة المجالات ذات الأهمية الثنائية، مشيرًا إلى أن الجانبين أكدا ضرورة تنفيذ الاتفاقية الموقعة لتصدير صاروخ مضاد للدبابات من قبل باكستان إلى ماليزيا.



وأضاف، أن ماليزيا اتفقت أيضا على طلب باكستان لعرض طائرتها المقاتلة من طراز "جي إف ثاندر-17" في المعرض المقبل للطيران بماليزيا.