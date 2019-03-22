القاهرة : الجمعة 22 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
محافظات
الجمعة 22/مارس/2019 - 01:44 م

الجيزة تطلق الأسبوع المائي للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى علم الدين
dostor.org/2561743

تنطلق فعاليات الأسبوع المائي بمحافظة الجيزة بقرية برطس التابعة لمركز أوسيم، خلال الفترة من 22 وحتى 28 مارس الجاري.

وقال المهندس منصور بدوي إبراهيم رئيس شركة مياه الجيزة، إنه ستعقد ندوات التوعية بكافة المصالح الحكومية المتواجدة بقرية برطس من مدارس ومعاهد أزهرية ووحدة صحية، إلى جانب حملات طرق الأبواب وعمل ورش لتعليم أعمال السباكة الخفيفة لإصلاح التآلف منها.

وأشار منصور فى تصريحات له إلى أنه تم الاستعداد لهذه الحملة بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة وطباعة بوسترات للتوعية إلى جانب كراسات توزع على طلاب المدارس مزودة بإرشادات؛ للحفاظ على المياه كما سيقام بالتعاون مسابقة بحثية وفنية بين طلاب المدارس وتكريم الفائزين.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ أقل من شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ أكثر من شهرين

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 4 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 4 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

الآن

التخطيط توقع بروتوكولًا مع شركة "فيزا" لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

"الإنتاج الحربي" توقع مذكرة تفاهم مع شركة بولندية لإنتاج كبائن متنقلة

2 مليون بريطاني يوقعون عريضة لإلغاء بريكسيت

مصرع سيدة تحت عجلات قطار بمزلقان سنهور في البحيرة

ads
الأكثر قراءة

"الداخلية" تعلن تكاليف الحج والمستندات المطلوبة من فائزي القرعة

الخارجية تعلق على تصريحات ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

ريال مدريد يضع 3 شروط للتعاقد مع صلاح

ألبومات الصور

بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية

صور.. سيارات الصرف الصحى تضع مخلفاتها فى الأراضى الزراعية بالمحلة

بالصور.. الكشف على 1459 مواطنًا بقافلة طبية فى قرية التوفيقية بأسوان

طلاب آداب بجامعة السويس يشاركون فى أعمال تجميل الكلية (صور)

رياضة

مدرب سيدات طائرة ريفينيو: بطولة أفريقيا قوية.. وهناك منافسات على أعلى مستوى

علي حمودة يتوج بذهبية المرحلة الثانية في طواف موريتانيا للدراجات

عقوبة رونالدو تتصدر عناوين الصحف الإيطالية

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

"الداخلية" تعلن تكاليف الحج والمستندات المطلوبة من فائزي القرعة

الخارجية تعلق على تصريحات ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

ريال مدريد يضع 3 شروط للتعاقد مع صلاح

كشكول

6 مخاطر لألعاب الفيديو على صحة طفلك .. تعرفي عليها

" أزمة كليات الطب".. أعضاء التدريس: الطبيب في مصر يتعرض لظلم المنظومة

"بدر" تشارك في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات بشرم الشيخ

"أزمات كليات الطب".. طلاب وخريجين: لا نعرف طبيعة ما يعانيه المرضي

"التعليم" توضح حقيقة إلغاء دور المراقب بامتحانات التابلت

الأمصار

مليشيا الحوثي تطلب مليون ريال لإطلاق سراح فتاة مختطفة

الدولار يتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني

بايلوك حجة أردوغان لاعتقال 114 شخصا أغلبهم محامون

السجن عامين لأسترالي بسبب تصدير معدات طيران محظورة لإيران

العراق تعلن الحداد العام على ضحايا العبارة

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

جوجل يحتفل بـ"Johann Sebastian" أشهر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية

دراسة علمية: تلوث الهواء يقتل 800 ألف أوروبي سنويًا

إثيوبيون يحتفلون باسترداد خصلات شعر إمبراطورية من بريطانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎