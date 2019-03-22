الجيزة تطلق الأسبوع المائي للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك

تنطلق فعاليات الأسبوع المائي بمحافظة الجيزة بقرية برطس التابعة لمركز أوسيم، خلال الفترة من 22 وحتى 28 مارس الجاري.



وقال المهندس منصور بدوي إبراهيم رئيس شركة مياه الجيزة، إنه ستعقد ندوات التوعية بكافة المصالح الحكومية المتواجدة بقرية برطس من مدارس ومعاهد أزهرية ووحدة صحية، إلى جانب حملات طرق الأبواب وعمل ورش لتعليم أعمال السباكة الخفيفة لإصلاح التآلف منها.



وأشار منصور فى تصريحات له إلى أنه تم الاستعداد لهذه الحملة بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة وطباعة بوسترات للتوعية إلى جانب كراسات توزع على طلاب المدارس مزودة بإرشادات؛ للحفاظ على المياه كما سيقام بالتعاون مسابقة بحثية وفنية بين طلاب المدارس وتكريم الفائزين.