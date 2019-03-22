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مصر
الجمعة 22/مارس/2019 - 01:42 م

وزير الإسكان يلتقي ممثلي شركات متخصصة في مشروعات المرافق

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
أ ش أ
dostor.org/2561742

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع ممثلي شركات متخصصة في مشروعات المرافق، لبحث فرص التعاون في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم، أن وزارة الإسكان ترحب بالتعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص، والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها، من خلال آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص، أو آليات إنشاء وتشغيل مشروعات البنية التحتية، موضحًا أن هذا التعاون يمكن أن يتم من خلال المشاركة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة بالاشتراك مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبهم، أبدى ممثلو الشركات، استعدادهم للتعاون مع وزارة الإسكان، والمشاركة فى الفرص المختلفة، سواءً بالتمويل والتنفيذ والإدارة، وذلك من خلال آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وخلال الاجتماع، كلف الدكتور عاصم الجزار، مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بموافاة الشركات المُهتمة بالتعاون مع الوزارة، بالمشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ، وجميع البيانات المطلوبة، لاستكمال الدراسات للوصول إلى الإطار التنفيذى، والاستفادة من أوجه التعاون خلال مدة زمنية محددة، تتماشى مع معدلات التنفيذ، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

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