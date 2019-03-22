4 أبريل.. انطلاق مؤتمر مصر المبدعة بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية٬ بالتعاون مع لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة٬ الدورة الخامسة من مؤتمر مصر المبدعة٬ يوم 4 أبريل 2019، من الرابعة عصرًا إلى التاسعة مساءً، بقاعة C بالمكتبة.



وصرح الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية وعضو لجنة القصة بأن هذه الدورة تشهد مناقشة أعمال لمبدعين من محافظات الفيوم والسويس وبورسعيد، يناقشها نقاد من القاهرة والإسكندرية والفيوم، كما يقدم د.حمدي سليمان بحثًا حول السرد في مدن القناة، ويقدم د.محمد صلاح زايد بحثًا حول السرد في الفيوم.



وأضاف أن تنظيم المؤتمر يأتى في إطار فعاليات معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية كما هو متبع خلال الدورات الأربع السابقة، مشيرًا إلى أن المؤتمر ناقش في دورته الأولى مبدعى الإسكندرية والبحيرة، وفي الثانية مبدعى الأقصر وأسوان وقنا، وفي الثالثة مبدعى دمياط، وفي الرابعة مبدعى الغربية، مشيرًا إلى أن هدف المؤتمر التعرف على ومناقشة وتقديم الأجيال الشابة التى تبدع في محافظات مصر المختلفة.