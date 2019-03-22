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الثقافة
الجمعة 22/مارس/2019 - 01:34 م

الليلة حفل للمنشد "إيهاب يونس" بمركز الربع الثقافي

لمنشد إيهاب يونس
لمنشد "إيهاب يونس
نضال ممدوح
dostor.org/2561737

ينظم مركز الربع الثقافي بشارع المعز٬ في السابعة والنصف من مساء اليوم٬ حفل إنشاد الديني٬ يحييه المنشد الشيخ إيهاب يونس.

يذكر أن إيهاب يونس، كان قد بدأ الاهتمام بالإنشاد منذ الصغر وتأثر بكبار المنشدين مثل الشيخ محمد الهلباوي والشيخ ممدوح عبدالجليل والشيخ سيد محمد حسن.

تخرج "يونس" من الأزهر كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة وعمل ببطانة الشيح ممدوح عبدالجليل حتى تدرب واحترف وأنشئ فرقته الخاصة عام 2007، وحصل على الجائزة الأولى في العالم بمسابقة الموسيقى العربية عام 2009.

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