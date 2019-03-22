"تحيا مصر" ينفق 5 مليارات جنيه لدعم مشروعات النوبة بأسوان

ساهم صندوق "تحيا مصر" في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية؛ حيث تم إنفاق 5 مليارات جنيه حتى ديسمبر 2018؛ لدعم مشروعات النوبة بأسوان، وتطوير 232 قرية بالإضافة إلى الـ 10 قرى الأكثر فقرا، وإنشاء مدينة بشاير الخير لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب صرف تعويضات للمتضررين من السيول، والمساهمة في مشروعات العدالة الاجتماعية؛ كالحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وصندوق إعانة الطوارئ للعمال.



وفي قطاع الأوقاف وعلى صعيد ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين ونشر الفكر الوسطي وأسس المواطنة المتكافئة والتعايش السلميّ وتفكيك الفكر المتطرف ساهمت وزارة الأوقاف في القضاء على سيطرة الجماعات المتطرفة فكريًا على المساجد وتم قصر الخطابة على أئمة الأوقاف وخريجى الأزهر الشريف.



وأنشأت الوزارة 139 مدرسة علمية و820 مدرسة قرآنية و30 مركزا للثقافة الإسلامية، فضلا عن إحلال وتجديد وصيانة 1966 مسجدًا، كما تم الانتهاء من إنشاء أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.



كما ساهمت الأوقاف في مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من مشروعات الصداقة 1 و2 بأسوان وإسكان الشباب بمدينة بدر، ومدينة السادات والعاشر من رمضان، فضلا عن الإسكان الاستثماري بالغردقة.



وأحدثت وزارة الأوقاف نقلة نوعية في مجال البر والمساعدات الإنسانية بلغت أكثر من 300 مليون جنيه خلال 2018.



وعلى المستوى الأمني، كان لجهود وزارة الداخلية الفضل الأكبر في رصد التنظيمات الإرهابية وتكثيف الضربات الاستباقية، من خلال استكمال منظومة المراقبة الأمنية وتفعيل منظومة البلاغات المميكنة الإلكترونية بإدارات شرطة النجدة، ونجحت الوزارة في القضاء على 1516 بؤرة إرهابية، وتم التصدي إلى 1725 قضية هجرة غير شرعية، ونحو مليون قضية تموين، و160 قضية تهرب ضريبي، و10 ملايين قضية سرقة تيار كهربائي، كما تم تنفيذ56.4 مليون حكم قضائي، فضلا عن مساهمة الوزارة في محاربة جشع التجار من خلال نشر منافذ " أمان " لتوزيع السلع الغذائية، حيث تم نشر 947 منفذا ثابتا ومتنقلا لهذا الغرض.



وفي شئون مجلس النواب شهدت فترة ما قبل عام 2014، عدم استقرار الحياة النيابية، نتيجة للأحداث التي مرت بالدولة المصرية، والتي أدت إلى عدم اكتمال المؤسسات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية، وكانت تصدر قرارات بالقوانين من السيد رئيس الجمهورية إلى أن أقرها مجلس النواب بعد انعقاده.

ومنذ عام 2014 حتى عام 2018، فقد تمت الموافقة على 480 قانونا، و158 اتفاقية دولية، و341 قرارا بقانون، كما تشاركت الوزارة مع وزارات أخرى في اعداد مشروعات القوانين واللوائح، بواقع 132 قانون، و8 لوائح، من أهمها قانون الخدمة المدنية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم تفعيل دور إدارة شئون اعضاء مجلس النواب، والمكتب الفني للوزارة.



وفي الخارجية شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، استعادة الدور المصري الرائد في القارة الأفريقية، حيث تترأس مصر الاتحاد الافريقي لعام 2019، الذي يشهد العديد من الفعاليات في هذا الصدد، كما شهدت العلاقات المصرية تطورًا مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، وشهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا بالمنطقة العربية لتسوية النزاعات.



كما شهدت هذه الفترة توثيق التعاون مع القوى الآسيوية والأوروبية الكبرى والصاعدة، بما يخدم خطط التنمية في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى، ويضمن الحفاظ على المصالح الوطنية. كما شهدت هذه الفترة إنتخاب مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2016 و2017، كما نجحت في تولي رئاسة مجموعة الـ 77 والصين خلال عام 2018.



وفي قطاع المالية شهدت الفترة ما قبل عام 2014 تحديات ترتبط بارتفاع دعم المواد البترولية لاكثر من نصف مخصصات الدعم السنوية، وانخفاض دعم السلع التموينية لنحو 16% من اجمالي مخصصات الدعم، وارتفاع العجز الكلي بنحو 16.7%.



وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، ارتفع اجمالي ايرادات الدولة بنسبة 80%، حيث بلغت الايرادات 821.1 مليار جنيه، بموازنة 20182019، ومن المستهدف أن تبلغ الإيرادات 1.67 تريليون جنيه بموازنة 20192020. كما انخفض العجز الكلي خلال هذه الفترة لأقل من 10% من الناتج، وتم تحقيق فائض في عام 20172018 للمرة الأولى منذ 15 عامًا، كما انخفضت نسبة الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78.8% عام 20172018 للمرة الأولى منذ يونيو 2009.



وقد تم خلال الفترة ذاتها، إعادة هيكلة مصروفات الدعم وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية للحد من أثر الإجراءات الاصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية وبهدف التحول التدريجي من الدعم العيني غير الفعال إلى الدعم النقدي الأفضل استهدافا.



وانخفض دعم المواد البترولية ليصل إلى 27% عام 20182019 مقابل 55% عام 20132014. كما ارتفع دعم السلع التموينية، ليصل إلى 26% عام 20182017ـ مقارنة بـ 16% عام 20132014.



وفي قطاع الأعمال العام بلغت ايرادات شركات قطاع الاعمال العام 51 مليار جنيه، خلال العام 20132014، بينما وصلت الإيرادات خلال العام 20172018 الى نحو 101 مليار جنيه.



وقد شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، تغيير عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة، وزيادة اجمالي ارباح الشركات الرابحة، كما تم الانتهاء من تنفيذ أضخم مشروع لانتاج الاسمدة باستخدام الغاز الطبيعي بشركة كيما بأسوان بتكلفة اجمالية تعدت 11 مليار جنيه، والبدء في تطوير المحالج بإنشاء عدد 11 محلجا متطورا بتكنولوجيا حديثة، بتكلفة تقديرية مليار جنيه، لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4.4 مليون قنطار سنويا، وتم البدء في إجراء تقييم فني لبعض المصانع الحالية لتحقيق الإدارة الرشيدة لها، وكذا الاستفادة من الأصول غير المستغلة.



وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كان من أبرز ما حققته الدولة المصرية خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2018، الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة؛ لتقليل زمن عبور السفن وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة، وإنشاء منطقة شرق بورسعيد المتكاملة وتشمل أرصفة جديدة بطول 5 كم بميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بمساحة 60كم2 والمنطقة اللوجستية بمساحة 24 كم2، إلى جانب الانتهاء من حفر أنفاق قناة السويس الجديدة ببورسعيد والإسماعيلية؛ للعمل على اختصار زمن العبور إلى شرق القناة ليصل إلى 20 دقيقة فقط.



يذكر أن مجلس الوزراء أصدر كتابا تحت عنوان (مصر: مسيرة الإنجازات)، يعرض موقف كافة المشروعات المًُنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وحتى نهاية ديسمبر 2018، وكذا المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020، ومن المقرر أن يتم ترجمة الكتاب للغة الإنجليزية، ليرى العالم ما أنجزه المصريون.