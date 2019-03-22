نائب وزير الزراعة: ترشيد استهلاك المياه ينعكس على إنتاجية الفدان

أكدت الدكتورة جيهان عبد الغفار نائب وزير الزراعة ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن قطاع الإرشاد سيقوم بتطوير الإدارة العامة للإرشاد بمديرية الزراعة بالغربية علاوة على إرشاد وجة بحري جاء ذلك أثناء تفقدها لمديرية الزراعة بالغربية، ومتابعة مشروع ترشيد استهلاك المياه بقرية محلة مرحوم.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العليم الشافعي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، والمهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد سلام مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالغربية.



وكشفت عبد الغفار ان مشروع ترشيد الاستهلاك للمياة يقوم على تقليل فاقد المياه عن طريق عمل مقارنة في كمية استهلاك المياه بين الحقل الإرشادى المزرع على مصاطب والزراعة العادية وانعكاسها على إنتاج الفدان وذلك عن طريق قياس كمية المياه في الحالتين عن طريق استخدام آلة الهدار.



واضافت ان خطة قطاع الإرشاد خلال الفترة المقبلة تنظيم ورش عمل واجتماعات دورية لبحث المشاكل والمعوقات التى تواجهة العمل الارشادى وسبل حلها والنهوض بالعملية الإرشادية داخل الجمهورية.



وطالب المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة توفير كميات كبيرة من سمك بركة غليون لضخها داخل منافذ الزرعة بالمحافظة وذلك تخفيفيا للعبء على المواطنين.



وطالب المهندس محمد سلام مدير عام الإرشاد تطوير الادارة العامة للإرشاد بالمديرية علاوة على إنشاء ادارة مستقلة لتنمية المراة الريفية وإدخال الحاسب الآلى لجهاز الإرشاد بالجمعيات علاوة على توفير وسيلة انتقال للمرشيدين مع توفير قناة على اليوتيوب للإرشاد.