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عالم
الجمعة 22/مارس/2019 - 01:32 م

مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية يدين تصريحات ترامب بشأن الجولان المحتل

ترامب
ترامب
وائل خورشيد
dostor.org/2561732

أعرب مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، عن إدانته الشديدة لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، والذي يتجه للاعتراف بسيادة إسرائيل على أرض الجولان السوري المحتل.

وقال المؤتمر في بيان له، اليوم، إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما تلاه من موقف عبر عنه الوزير بومبيو خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، بشأن الاعتراف "بسيادة إسرائيل على أرض الجولان"، هو تحد لحقوق الشعب السوري في استرداد أرضه المحتلة، وكذلك تحد للشرعية الدولية التي تعتبر الجولان السوري أرضا محتلة.

وتابع: أننا في مؤتمر القاهرة للمعارضة السوريه ندين هذا التصريح ونعتبره تطورا خطيرا يأتي في سياق التطورات الخطيرة التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية مؤخرا بشأن قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، ولم يكن قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس آخرها.

وأضاف: لقد كان حريا بالرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية بصفتها دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، أن تحترم الشرعية الدولية، وتسعى لتنفيذ القانون الدولي ورعاية الأمن والسلم الدوليين اللذان لن يتحققا بالانحياز لدولة تحتل أراضي الغير بالقوة، معتبرا أن هذه السياسات ستدخل المنطقة في المزيد من الحروب والدمار بدلا من تحقيق السلام والاستقرار.

وأعرب المؤتمر عن شكره لموقف جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وروسيا وجمهورية مصر العربية وكل الدول والقوى السياسية التي تساند حق الشعب السوري والشرعية الدولية.

واختتم البيان بإدانة الموقف الأمريكي والأطماع الإسرائيلية التوسعية، مؤكدا أن المؤتمر سيبقى إلى جانب الشعب السوري، متمسكا بالسلام العادل والحق في استرداد الأرض المحتلة وفق كل السبل التي تتيحها مبادئ الشرعية الدولية، معقبا: "الجولان جزء من سوريا وسيبقى كذلك".

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