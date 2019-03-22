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محافظات
الجمعة 22/مارس/2019 - 01:32 م

انطلاق فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالمحافظات

انطلاق فعاليات الحملة
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
dostor.org/2561731

انطلقت بمحافظات القناة فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك مياة الشرب، والتي تنفذها الشركة القابضة.

قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة لمياة الشرب والصرف الصحي، إن الحملة تأتي تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للمياة الموافق 22 مارس الجاري، وفي إطار السعي والعمل الدائم على ضرورة التوعية بترشيد استهلاك المياه، وتحت رعاية اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي أعدت برنامجا شاملا لتنفيذ فعاليات الأسبوع المائي لترشيد استهلاك مياه الشرب تحت شعار "كل نقطة بتفرق" خلال الفترة من 22-28 مارس 2019، وذلك بالتنسيق مع الوزارت والجهات المعنية والموارد المائية والري والأزهر الشريف والكنائس والأوقاف والتربية والتعليم والتنمية المحلية والثقافة والشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعي.

وقالت الدكتورة عبير خليل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمنطقة القناة، إن الحملة تهدف لتوعية المواطنيين بترشيد استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، حيث تستهدف الحملة كافة كيانات وشرائح المجتمع الإسماعيلي بجميع المساجد والكنائس والمدارس والمعاهد الأزهرية والمصالح الحكومية والجمعيات الأهلية وقصور الثقافة والوحدات الصحية ومراكز الشباب.

‏وأضافت أن الحملة بدأت اليوم الجمعة في جميع المساجد، حيث تم توحيد خطبة الجمعة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياة الشرب، بالإضافة إلى عقد ندوة حول ترشيد استهلاك المياه، وهناك سيارات تجوب أنحاء المحافظات لتوعية المواطنين وعقد ندوات مفتوحة معهم بجانب توعية طلاب المدارس في طابور الصباح وزيارات يومية طوال فعاليات الحملة للعديد من مدارس محافظات القناة وزيارات للسيدات بالمنازل ‏لتوعيتهن بضرورة ترشيد استهلاك المياه وتنفيذ ورش عمل متخصصة في أعمال السباكة حوله تنمية قدرات المرأة على أعمال السباكة الخفيفة في المصالح الحكومية أو المساجد والمنازل.

انطلاق فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالمحافظات
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