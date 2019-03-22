الرئيس اللبناني: أزمة النازحين السوريين التحدي الأصعب للبلاد

جدّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، خلال رعايته وحضوره افتتاح مؤتمر البحر الابيض المتوسط الـ 22 لجمعية أندية "الليونز" الدولية، التأكيد أن تحدي بلاده الأصعب هو أزمة النازحين السوريين، معربًا عن قلق لبنان من إصرار المجتمع الدولي على ربط عودتهم بالحل السياسي في سورية.



وانعقد المؤتمر قبل ظهر اليوم، في فندق هيلتون حبتور- سن الفيل (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).



وشدّد على أن ما يقلق لبنان" أن المجتمع الدولي لا يزال مصرًا على ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سورية ما يعني أنه يؤجل العودة لأجل غير معلوم".



ورأى أن أزمة النازحين تحوّلت الى مشكلة تتخطى قدرة لبنان" وإمكاناته على تحمل الاعباء الناجمة عنها من جميع النواحي، لاسيما الضرر اللاحق بالبيئة لعدم توفّر بنى تحتية لاستيعاب مليون ونصف مليون نازح على أرضٍ صار معدل السكان فيها 600 في الكيلومتر المربع الواحد."