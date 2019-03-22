الصين تحتج وترفض أى اتصالات رسمية أو عسكرية بين تايوان وأمريكا

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، احتجاجها الشديد ورفضها أي اتصالات رسمية أو عسكرية بين تايوان والولايات المتحدة الأمريكية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "شينغ شوانغ"- خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على ما تردد عن تقدم تايوان بطلب رسمي لشراء مقاتلات من طراز (إف 16) من الولايات المتحدة- إن موقف الصين الثابت والواضح هو معارضة مبيعات الأسلحة إلى تايوان.



وأضاف أن الصين تحتج بشدة حيال ذلك، وتدعو الولايات المتحدة إلى مراعاة الحساسية الشديدة لهذه القضية، وأن تتوقف عن بيع الأسلحة أو أي اتصالات عسكرية مع تايوان، وذلك لحماية العلاقات الصينية- الأمريكية، والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.



وكانت الصين أعلنت، أمس، تقديمها احتجاجا صارما للولايات المتحدة، بشأن "مرور" الزعيمة التايوانية "تساي إينغ- ون" المقرر بهاواي، الأسبوع القادم، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية أن مبدأ "صين واحدة" هو توافق يتشاركه المجتمع الدولي، وسوف يعارض الشعب الصيني أي محاولة لخلق "صينيين" أو "صين واحدة، تايوان واحدة".