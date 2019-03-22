الرئيس الألماني يشيد بجهود المتطوعين في إغاثة المشردين

أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بجهود المتطوعين في إغاثة المشردين في ألمانيا.



وقال شتاينماير، اليوم الجمعة، خلال زيارته لنزل إيواء مشردين في مدينة سبليت الكرواتية: "لدينا في المنشآت المخصصة لإيواء المشردين الكثير من المتطوعين"، مضيفا: في المقابل أن من المشكلات الكبيرة في هذا المجال تنظيم المساعدات الطبية وتوصيلها للمعوزين.



وذكر شتاينماير أن أوروبا ليست مجرد واجهات زجاجية لامعة، مضيفا: "أوروبا أيضا قضية اجتماعية"، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذه القضية، وقال: "التشرد له أوجه مختلفة... فهو يتمثل في ألمانيا، على سبيل المثال، في أسر شابة لم تعد قادرة على تسديد إيجارات مسكنها، وربما يتم لذلك إخراجهم من منازلهم".



وأضاف شتاينماير: أن الكثير من مواطني شرق أوروبا تتقطع بهم السبل في برلين، حيث يخفقون في العثور على وظائف في الغرب ويريدون العودة مجددا إلى وطنهم.