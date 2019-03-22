3 إبريل "فن الإضاءة والبورتريه" بمعرض الإسكندرية للكتاب

يقام في الواحدة من ظهر الأربعاء 3 إبريل المقبل٬ محاضرة بعنوان "فن الإضاءة والبورتريه" والتي يقدمها الفنان٬ علاء الباشا وكيل الاتحاد العالمي لفن الفوتوغرافيا، ضمن فعاليات معرض الإسكندرية الدولى للكتاب٬ والمقرر انطلاقه يوم الإثنين 25 مارس الجاري ويستمر حتى 7 أبريل، والذي يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين.



هذا وتتناول المحاضرة عدة محاور:



- ما هو الضوء.

- الفرق بين الإضاءة والإنارة.

- التعرف علي أنواع الإضاءة.

- كيفية التحكم فى خصائص الضوء.

- المواقع الثلاثة للرسمة الضوئية.

- الضوء وفن البورتريه.

- مدارس فن البورتريه.

- التكوين فى البورتريه.

